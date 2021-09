Kolekcija namenjena ženi koja zna da će upravo ženske vrednosti – zalaganje za mir, za zaštitu prirode, za pomoć drugima – spasiti ovaj svet.

Večeras je održana modna revija naše najprestižnije modne kreatorke Verice Rakočević, za kolekciju jesen-zima pod nazivom '' ESKAPIZAM VERICE RAKOČEVIĆ – VIŠE OD MODE ''.

Prva pomisao, posle skoro dve godine života sa globalnom, naučnofantastičnom pandemijom covid 19 je bekstvo od ove turobne stvarnosti, od realnosti. To je i osnovno, etimološko značenje pojma eskapizam. A onda, promišljanje poziva na oporavak okretanjem nove strane, na potrebu za novim, drugačijim stilom života, za putovanjima, za izgubljenom lepotom sveta oko nas, za novim početkom. Za renesansom. Pa nam se nameće ideja klasike u smislu viših, trajnijih vrednosti ali - oplemenjene nekim avangardnim kreativnim elementima.

Taj spoj, to nešto više od mode, ta klasična avangardačini osnovu ove kolekcije Verice Rakočević za jesen/zimu 2021/22. Kolekcije znakovitog imena: Eskapizam. Eskapizam, kao pogled unazad, ka gotovo zaboravljenim, trajnijim vrednostima i, kao pogled unapred, ka inovativnom dizajnerskom izrazu. U prevodu: kolecija izrađena od vrhunskih materijala – vune, kašmira i svile – namenjena nekoj snažnoj alfa ženi koja umesto u must have veruje u must be. Kolekcija namenjena ženi koja zna da će upravo ženske vrednosti – zalaganje za mir, za zaštitu prirode, za pomoć drugima – spasiti ovaj poremećeni svet.

Kolekcija Eskapizam je stvarana sa merom i sa saznanjem da ukus oslobađa. Eskapizam, to je i bekstvo od štancovanih, konfekcijskih izdanja žene, od hiljada kloniranih kopija koje hodaju planetom, to je trijumf prirodnog nad trivijalnim. U osnovi ponuđenog dizajnerskog koncepta nalazi se drastična promena u shvatanju imidža žene o kojoj svedoče savremeni mediji, novi film, aktuelne marketinčke kampanje. A to znači da će se sledeće sezone nositi upravo vaše lice i telo. Te žene sutrašnjice su jednostavne, nalik na vas i na mene, sa svim našim nesavršenostima. Jer, lepota posle svega kroz šta smo prošli može da ima različite godine, oblike i težine. To je taj novi, zdravi estetski realizam, bez pozlate, bez lažnog sjaja. Lepa? Ne, više od toga. Čarobna? Da, svaka u svom originalnom izdanju. Plutalizam različitih tipova lepote, kao nenadmašni pluralizam raznih, ovozemaljskih kultura.

Na ovo reviji u jednom prestoničkom hotelu okupile su se brojne poznate ličnosti, pretežno dame, iz oblasti mode, politike, voditeljkstva, glume i muzike, među kojima su i Snežana Dakić, Suzana Mančić, Ruška Jakić, Maja Gojković i mnogi drugi.

Autor: M.M.