EDITA PROGOVORILA O BORBI SA DEPRESIJOM! Pevačica otvorila dušu o BOLNOM periodu i vađenju silikona, pa otkrila zašto se NIKADA NEĆE UDATI!

Razvezala jezik!

Pevačica Edita Aradinović progovorila je o poslu, fizičkom izgledu i povlačenju iz javnosti.

Nemamo prilike u poslednje vreme da vas vidimo u javnosti, a gotovo da ste smanjili i objave na Instagramu. Šta je uzrokovalo tome da se na neki način povučete?

- Hvala Bogu, ništa loše nije prouzrokovalo taj potez, samo manji duševni odmor i pripreme na novim projektima. Neće to još dugo trajati, vraćam se svojim aktivnostima!

Izjavili ste kako ste izvadili/ispumpali hijaluron iz usana, zbog čega?

- Prošlo je od tada skoro dve godine, pa nisam se srodila sa takvim fizičkim izgledom, previše se smejem i puno pričam. Delovala sam i sebi i drugima previše veštačko! Estetski zahvati nisu nastali zadnjih deset godina nego pitaj boga koliko decenija unazad i pre nego što sam se rodila, ali ću naravno svoju društvenu platformu iskoristiti u najbolje i najzdravije svrhe. Sve što je umereno je i lepo, nije za svakog estetika ista. Nekome je malo mnogo i obrnuto! Pustimo ljude da žive, ko hoće da bude prirodan neka bude. Ko neće, ima pravo da živi i radi kako se oseća. Podržavam svakako prirodnu lepotu.

Reklo bi se da izgledate nikada bolje, šta je rezultat ili bolje rečeno, šta je ono što vas pokreće?

- Hvala na komplimentu! Verujte mi ništa drugačije ne radim nego pre dve godine, mora da je to do duha! I do osećanja iznutra!

U ranijim izjavama pričali ste o tome da vam se dešavalo da se borite sa depresijom. Kako se danas osećate, da li možemo da kažemo da je to prošlost?

- Odlično sam! Depresija kao takva ne, ali minus faze i neki loši dani postoje naravno! Da bi pobedio u subotu, mora da bude loše u sredu! Čista glava, čisto srce! A negde te i godine izvešte!

Pevačica je priznala da li je nekada bila izigrana u emotivnim odnosima i da li bi oprostila prevaru.

- Verovatno da bih, zavisi od okolnosti i ljubavi prema partneru, ali gledam da do toga ne dođe. Zato mislim da se nikad neću udati! Još uvek nisam upoznala muškarca koji će mi vratiti veru u ljubav bez prevare - iskrena je pevačica.

Autor: M.M.