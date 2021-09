Kako je Milena odigrala ulogu Lidije i kakva je njena povezanost sa porodicom Kadić, saznaćete ako od 27. septembra od ponedeljka do četvrtka u 21 čas budete uz TV Pink i domaću adaptaciju serije „Dinastija“.

Vaši omiljeni likovi vraćaju se na male ekrane u domaćoj adapraciji najpopularnije sapunice svih vremena „Dinastija“ , koja počinje sa emitovanjem od ponedeljka 27. septembra u 21 čas. Jedan od likova koji će biti veoma zanimljiv gledaocima je Lidija, odnosno Klaudija iz originalne verzije, koju tumači mlada, pre svega pozorišna glumica Milena Živanović. Osim što joj je Lidija veliki glumački izazov, Milena kroz ovaj lik donosi jednu jaku poruku.

- Rekla bih da je moćna, s obzirom na to da se suočava sa brojnim problemima, sama sa sobom pre svega, a onda i sa okolinom. Ima granični poremećaj ličnosti, ali se u svakoj sekundi trudi da izgura. Njoj je problem da uradi jednu prostu fizičku radnju, njoj je teško čak i da skuva ručak. Nju muči što je rano postala majka, što ju je mnogo kasnije stigla postporođajna depresija. Čini mi se da će mnogima biti bitno da se progovori o ovim temama i drago mi je što igram takvujednu ženu – objasnila je Milena.

Lik Lidije ju je naučio mnogo čemu, ali je u njoj ostavila i deo sebe.

- Naučila me je štošta, dala mi je neke ožiljke, ali mi je isto tako pokazala koliko je potrebno snage da se borimo sa ožiljcima. Pošto se ove tetovaže ne skidaju dva-tri dana, kad odem u prodavnicusa sinom, vidim da me ljudi popreko gledaju ako nosim kratak rukav. Klaudija, odnosno Lidija će svakako imati deo mene, nemoguće je da glumac pobegne od svega što nosi u sebi, ali me definitivno pomera u neki hodnik u kom do sada nisam bila i pokazuje mi da imam neke stavir zakoje nisam znala – rekla je popularna glumica.

Na pitanje koji joj je omiljeni, a ko najmanje omiljeni lik u domaćoj verziji „Dinastije“ , Milena je bez razmiljanja dala odgovor.

- Omiljeni lik mi je Lidija, e sad da li je to uslovljeno time što sam otišla na kasting za nju, pa sam se najviše vezala, ne znam, ali moje skromno mišljenje da su ta linija lika i ti odnosi najbolje napisani u smislu dramaturgije. A nervira me Kristina, odnosno Kristal, zato što je divna, čarobnai dosadna – kaže Milena.

Za kraj smo pitali Milenu šta „Dinastiju“ izdvaja od drugih projekata.

- „Dinastiju“ izdvajaju iznenađenja, more ljubavi koje će da izvire sa svih strana i čini mi se to štoje svima u ovom projektu veoma stalo do svake scene, svakog kadra. Prvi put u životu sam prihvatila nešto na ovako duge staze i veoma mi je bitno da stignem do cilja – rekla je Milena.

Autor: M.M./M.Đ.