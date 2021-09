Konačno razvezala jezik!

Maja Marinković večerašnja je gošća emisije ''Pitam za druga'' na RED televiziji, a ona je na samom početku emisije prokomentarisala raskid sa Filipom Carem, ali i njegov odnos sa pevačicom Sandrom Čaprić.

- Pročitala sam sve i moramo da ustanovimo da je on ostavljen još pre neki dan. Mi smo imali neki dogovor koij on nije ispoštovao. Čim je on prešao tu distancu i poljubio se sa Sandrom, ako se tako devojka uopšte zove... Eto koliko me on voli i koliko je ispoštovao dogovor - rekla je Maja i dodala:

- Devojka mu je na dohvat ruke, on je po prirodi ženskaroš, ali onda se ne obavezuješ prema drugoj osobi i ne pričaš kako je voliš. On kao da je jedva dočekao. Ne razmišljam o tome da li ću da brišem slike sa njim. To je najmanje bitna stavka. Mi smo se spojili totalno spontano, nismo planirali da ćemo se vezati tako obostrano. Kad je on ušao, mi smo se dogovorili da ćemo poštovati jedno drugo. On to nije ispoštovao - poručila je Marinkovićeva, onda prozvala Sandru.

- Sandra je samo jedna u nizu, kod mene je završio za sva vremena. Naravno da se sviđaju jedno drugom, nisam čula da je nešto mnogo popularna, ima jednu pesmu za koju ja znam - rekla je Maja u emisiji ''Pitam za druga''.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: M.K.