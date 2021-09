Progovorila o bolnim gubicima.

Pevačica Snežana Babić Sneki u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' govorila je o brojnim aktuelnim temama. Naime, ona je na samom početku razgovora sa Nemanjom Vujičićem prokomentarisala odlazak Marine Tucaković.

- Bila sam u Beogradu i već dugo već izbegavam novine. Kad sam tu vest videla, na poseban način sam bila veoma tužna jer Marina Tucaković je nenadoknadiv gubitak za našu estradu. Imala sam čast da je poznajem, vrata njenog doma bila su šiom otvorena za sve. Ona nije bila čovek koji je zadužila samo našu estradu. Radila je i za inostrane festivale. Ono što je mene fasciniralo bila je ta njena moć da prepozna da li ćeš biti zvezda ili ne. Kad sam došla kod Marine, pogledala me je i rekla da ću biti zvezda. Bila je vanvremenska žena, puna energije i dobrote i volje da svakom izađe u susret. Svakome je pomogla. Marina mi je napravila mnogo, mnogo hitova i njeno delo će živeti dugo, dugo - rekla je Sneki i otkrila da radi na novom albumu.

- Ja se pojavljujem kad treba. Meni nije okej da visim na ekranu svaki drugi dan. Ja sam ovo leto radila, koliko je to dozvoljavala naša situacija. Mnogo nastupa je prebačeno na ovu godinu. Uglavnom u muzici sam i planiram da uradim nešto što se tiče novog CD-a. Ja sam shvatila da imam jedan jako lep album i nadam se da ću ga izdati u toku naredne godine - poručila je pevačica i prisetila se svojih početaka.

- Sve je počelo u Pančevu. Od pozorišta u Pančevu... Bilo je mnogo toga, ali ja tek očekujem da mnogo toga uradim i krunišem na našoj sceni. I glasom i nogama. Kad vide noge, zaborave na glas. Pomogle su mi noge, ali i glas je bio tu. Nije baš uvek zahvalno sve to, ali u kombinaciji te dve stvari nemam na šta da se požalim, imam priznatu karijeru i imam jedan deo obožavalaca koji znaju da cene to i poštuju - otkriva Sneki i priznaje da je zaljubljena i ispunjena.

- Svaki muškarac je jak na svoj način. Ja sam neko ko je svestan svog okruženja, a u životu sam se trudila bez obzira na moju popularnost da čvrsto stojim na zemlji, to me ukanalisalo da danas sa obe moje nogice čvrsto stojim na zemlji i najbitnije je kad se probudiš ujutru da kažeš: Ja sam srećna. Zaljubljena sam, ispunjena sam i voljena sam. Ljubav je nešto najvažnije, a zaljubljenost malo nešto i prođe. Toliko je dobro kad si stabilan u osećanju ljubavi. Znači papir ako to dvoje ljudi čine jedno celo. Ti si polovina, a treba da nađeš svoju drugu polivunu. Svakome je nedostajala ta polovina. Uvek ti fali, ti možeš u trenutku biti zaokupljen nekim poslom, ali ti fali kad ostaneš sam - rekla je ona i progovorila o gubitku majke.

- Kad sam izgubila i drugog roditelja toliko mi je bilo teško i danas mi je teško. Ona je moj anđeo čuvar, kao i moj tata. Ne, ne postoji ništa što joj nisam rekla. Ja sam bila izuzetno vezana za svoju majku, moja sestra i ja smo je obožavale. Mislim da je i sada osećam tu. To je bio moj najtuži dan. Nisam se povukla. Smatram da određeni pravci koji nailaze traže određene aktere koji su za to podobni. Imam pravac koji je moj i želim da ga odnegujem do kraja karijere - rekla je pevačica u emisiji ''Premijera - Vikend specijal''.

Autor: M.K.