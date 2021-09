SVI DETALJI ROĐENDANSKE PROSLAVE NATAŠE BEKVALAC: Cela plaža zakupljena za pevačicu, nestvarna dekoracija, di-džej i švedski sto! (FOTO+VIDEO)

Bekvalčeva je rođendan slavila juče u Grčkoj, gde su joj sestra i nekoliko najbližih prijatelja izmamili suze radosnice.

Pevačica Nataša Bekvalac juče je napunila 41 godinu i tako zvanično zakoračila u petu deceniju, što se po njenom izgledu ne bi moglo reći. Iako nije planirala žurku i neko veliko slavlje, sestre i prijatelji koji odmaraju sa njom spremili su joj iznenađenje koje ju je oduševio, a čak i rasplakalo.

Naime, ona je pre nekoliko dana otputovala u Grčku kako bi iskoristila poslednje dane leta da malo odmori i napuni baterije za nove poslovne pobede, pa je rođendan bacila u zapećak.

- Nata inače voli slavlja i rođendane ali kako je pandemija korona virusa sve poremetila nije planirala da ga slavi. Zbog toga je i pristala da ode na kratko putovanje sa sestrama i nekoliko najbližih prijatelja, te svoj rođendan ove godine obeleži tako što će “ekipu sa letovanja” častiti večerom. Međutim, prijatelji to nisu mogli da dozvole da prođe tako bez pompe i poklona - kaže izvor upućen u sve što se odigralo juče na plaži.

Prema njegovim rečima Natin rođendan se slavio od ponoći u jednom restoranu u Atini, a onda je nastavljen na plaži gde su sve oči bile uprte u pevačicu i njeno društvo.

- Njene sestre Kristina i Tanja su prvo sve organizovale u restoranu, gde je u ponoć stigla mini torta sa svećicom koju je Nataša oduvala. Trebalo joj je malo vremena da zamisli želju jer nije bila spremna za ovakvo iznenađenje, što je sve nasmejalo. Istovremeno su i poruke na njen mobilni počele da stižu sa svih strana dok su joj prijatelji predavali poklone, koje su poneli i skrivali da ih ne vidi još iz Beograda. Nazdravljali su do duboko u noć i đuskali uz hitove poznatih grčkih izvođača - kaže naš izvor i otkriva da je juče tek usledilo pravo slavlje na plaži koja je bila zakupljena samo za nju.

- Samo zbog Nate prijatelji su iznajmili deo plaže koji je skriven od radoznalih pogleda i potpuno ga dekorisali za proslavu. Oni su juče ujutru krenuli na plažu, kao i svaki dan, samo što su joj rekli da idu na drugu lokaciju kako bi malo promenili obalu. Nije mogla da veruje kada je videla da je sve spremno za dnevnu žurku, od dekoracije preko švedskog stola do di džeja kojeg su angažovali i koktel majstora. Nataša je u tom trenutku bila vrlo emotivna i potpuno iznenađena, verovala je da su torta u ponoć i pokloni bili iznenađenje te da ih više neće biti. Čitav dan su se kupali, sunčali i slavili, za nju je ovo bilo nezaboravno. Nazdravljali su do sumraka i potpuno opustili jer su znali da je plaža samo za njih i da im niko neće smetati. Di-džej je po želji slavljenice puštao samo haus muziku, koju ona obožava pa su đuskali, kaže naš izvor i dodaje:

- Koliko su bili glasni, svi koji su prolazili magistralom u blizini zastajali su da vide šta se dešava. Mislili su da je neko intimno venčanje jer je sve bilo u tilu i prirodnom cveću.

Neću više pred oltar

Nakon tri razvoda, Nataša kaže da o sledećem odlasku pred oltar ne razmišlja.

- U meni uvek postoji borba između onog što mi je kao mladoj ženi utemeljeno: “Ako nije brak, nije ozbiljno” i onoga što sam u suštini uvek osećala: da za mene formalnost nije važna. Popuštala sam pod tim što mi nameće društvo, bila sam tradicionalna i konzervativna. Borim se da budem društveno prihvatljiva jer sam mnogo iskompleksirana što nisam u okvirima. Kada sam htela da budem u okvirima, činila sam najveće greške, a sada sa ne robujem više tome, rekla je za "Stori" i dodala:

- Ja se više nikad neću udati, to je definitivno. To nije stvar odluke, već promena stava o tome. Za ljubav sam uvek, ali brak je toliko prevaziđena institucija, toliko te ograničava u svakom smislu. Ja ne mogu da potpišem, niti da obećam nešto kada ne znam šta ću osećati sutra. Brak je potpuno besmislen! Ovo čudno zvuči kada izgovara osoba koja iza sebe ima tri braka, ali upravo zbog toga i mogu to da kažem.

