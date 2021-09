'Najviše suza sam prolila zbog jednog poznatog pevača, NIKAD MU TO NEĆU OPROSTITI' Nada Obrić šokirala priznanjem: Bila sam nemoćna!

Otvorila dušu!

Pevačica Nada Obrić otvorila je dušu i progovorila o teškom periodu i svojoj nemoći.

- Najviše suza sam prolila zbog jednog poznatog pevača, kolege i to mu neću oprostiti nikad. Bila sam gost na njegovoj turneji, jer mi nije bilo bitno da li sam ja gost ili je meni neko gost, nego da to prođe dobro. Ja sam mnogo dobro prolazila i on to nije mogao da podnese. I na samoj turneji mi je pravio jezive probleme - ispričala je Nada u jednoj emisiji.

Ona je dodala da je plakala, jer je osetila nemoć.

- Suze su bile, jer sam bila nemoćna. Moj pasoš nije bio kod mene, nego kod menadžera - objasnila je Nada da nije mogla tek tako da prekine saradnju i da ode.

