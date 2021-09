PALI, MALI! Dara Bubamara otkačila Tonija, zamenila ga MILIONEROM iz Monte Karla!

Kako pišu domaći mediji, folk zvezda Dara Bubamara stavila je tačku na vezu s vipše od dvadeset godina mlađim Markom Dujakovićem Tonijem, i to zbog milionera iz Monte Karla.

Pevačica nije više u vezi sa dečkom, a upoznala je milionera koji živi u kraljevini, ali je našeg porekla. Kako se priča, on ima 35 godina i upoznao ih je prijatelj koji tamo živi.

Između njih su proradile emocije na prvi pogled i odmah je Toniju rekla da je najbolje da se raziđu. Njemu nije bilo pravo, naročito kada je saznao da je zamenjen uspešnim biznismenom.

Da nije sve kako treba u Darinoj vezi sa Tonijem, pevačica se odala tako što se već duže vreme s njim nije pojavljivala na javnim mestima, niti je njihove zajedničke fotografije objavljivala na Instagram, što je ranije svakodnevno činila... A evo kako je nekada pričala o dečku:

- Sa Tonijem sam se upoznala u kafiću, dopisivali smo se duže vreme, ni on ni ja nismo mislili da će tako da bude. Podudarile su nam se energije, srodne smo i dobre duše, on mene doživljava kao svoju vršnjakinju, on je voleo starije žene uvek, dosta je zreo za svoje godine.

