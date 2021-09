NOVA AFERA TRESE SRPSKU ESTRADU! Šašićeva bivša tvrdi: Mučio me je kao roba, htela sam da se UBIJEM

Domača javnost danima unazad bruji o skandaloznom ratu pevača Željka Šašića i njegove bivše, 17 godina mlađe Katarine Lazić, koja je sada iznela nove, ozbiljne optužbe na njegov račun.

Katarina Lazić, koja je s Šašićem bila u emotivnoj vezi nekoliko godina unazad, za domaće medije progovorila je o svemu kroz šta je prošla tokom zajedničkog života sa pevačem.

Šašić me je mučio kao roba, htela sam da se ubijem - glase njene tvrdnje za dnevni list "Srpski telegraf".

Podsećanja radi, njihov "prljav veš" dospeo je u medije kada ga je Katarina optužila da joj je navodno ukrao automobil, koji joj je prethodno kupio, što je on za Blic opštro demantovao.

- Juče sam i imao šta da kažem, danas sam već i zaboravio, koliko pridajem značaju tome. Ova priča će dobiti epilog na sudu. Ne znam šta je ona rekla, advokati rade svoj posao. Mene niko od nadležnih organa nije kontaktirao u vezi ovog slučaja. To je velika šuplja priča. Šta da kažem na sve to, moj odgovor je "tužno je to i žalosno". Ne bih da širim priču, jer to može da ide u nedogled, nisam ja klinac više - izjavio je Šašić.

