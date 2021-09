Gledaoci "Zadruge" nedeljama unazad pomno prate i komentarišu ljubavne drame Stefana Mihića, koji je more suza proplakao zbog Mije Jovanović, a da je oduvek bio emotivac dokazuju i njegovi snimci od pre nekoliko godina.

Pažnju javnosti privukao je svojim podužim izlaganjima, što za crnim stolom, što tokom razgovora sa Mijom, a svi komentarišu i njegove motivacione govore u "Zadruzi".

On je i ranije, tokom svojih emotivnih veza, otvoreno pokazivao emocije tadašnjim partnerkama, a do jedne mu je posebno stalo, o čemu svedoči njegov stari video, iz 2013. godine, kada je po svaku cenu, nakon raskida, poželeo da je vrati. Širom Beograda osvanuli su grafiti s Stefanovim izjavama ljubavi, a pošto to po svemu sudeći nije bilo dovoljno, on je odlučio da joj napiše pesmu i sve to spakuje u emotivni video, u kom joj je iskazao svoja najdublja osećanja.

- Život je pun problema, uspona i padova, a pogotovo je to tako kada nikome od nas u životu nije lako jer život je jedan i mnogo je vredan. Treba ceniti prave vrednosti i za njih se uporno boriti. Takvih vrednosti je malo i zato je meni do jedne devojke mnogo stalo. Bio sam neko ko je voleo da uživa u životu, a onda sam spazio da život ima neku drugu, bolju, lepšu dobrotu. Zato ovu pesmu posvećujem jednoj devojci, jer pogrešio sam mnogo, a svako zaslužuje bar još jednu šansu - započeo je tada Mihić, a potom nastavio:

Mislio sam da od ovog mog života više nema nade, ali odjednom mi nešto lepo sa neba pade. Tog dana sretoh i ugledah tebe i od tada baš promenila si sve, počela si da dolaziš u moje sne. Tri meseca da te nađem nisam mogao i zato sam se mnogo bojao. Odustati nisam hteo, a nisam ni smeo. Od prvog pogleda, prosto sam te zavoleo... Svi trenuci traženja konačno isplatili su se i da, da... Našao sam te. Naši razgovori, smejanja i blejanja promenila su me i moja ljubav prema tebi počela je - opisivao je Stefan.

Jedno ime malo, a u pet slova stalo. Kraki je ime koje sam ti od srca dao i za koje sam se nadao da se u naša srca do kraja života urezalo. Možda je sve ovo sa tvoje strane palo, ali kunem ti se životom da ću ti pokazati da mi je do tebe mnogo stalo i da mi je mnogo žao. Pogrešio sam, jesam, jer je moj život mnogo sresan. Molim te razumi, jer znaš da tvoj Hićmi nikada ne glumi. Sada sam konačno rešio te stvari i našu vezu više ništa ne može da pokvarti. Zato ću se za tebe boriti i sve svoje greške do kraja života popraviti. Nije toliko strašno da uništi nešto ovako strasno. Trudiću se, mučiću i nadam se ponovo u tvoj život ući ću. Nepoželjan sada jesam i to mi je jasno i sve me to mnogo boli, a pogotovo je to tako kada znam da me moj Kraki mnogo voli. Kao što u našoj himni kaže "Od ljubavi naše ničeg nema slađe", i zato rešenje može da se nađe. Pustiti te da odeš tek tako neću, jer od mene imaš ljubav najveću. Ja i ti zajedno Kraki imamo sreću, pričaj mi o ljubavi koju sam ti dao, da li je moguće da je kod tebe, Kraki, sve odjednom tako stalo. Najlakše je reći idi, ne želim da te vidim. Sve je u životu prolazno, znam, ali ima nešto što ostaje i što nikada preko noći ne treba da prestane. Pruži mi šansu da sve bude kao pre, da pokažem koliko volim te. Znam da je kap prepila čašu, znam da postoji lek za ljubav našu. Kraki ja volim, nikad neću da prebolim, a kamoli da ga zaboravim. Na kraju ću reći samo jedno - 365 grafita da uradim, nije mi teško palo da ti pokažem koliko mi je do tebe stalo. Volim te i znam da ti takođe voliš me. Molim te oprosti mi, biću najdivniji dečko na svetu. Tvoj Hićmi

Autor: D.T.