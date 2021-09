Svetislav Stevanović Limeni propatio je tri godine zbog bolesti supruge Milene Stevanović, pa je čak i spavao na podu da nju ne bi povredio tokom sna.

Unuka Jelena i sin Saša, poznatiji kao Joca Poštar, ispričali su sve o tragediji u porodičnom domu Stevanović koja se nedavno odigrala. Mnogi su upoznati s činjenicom da je Limeni izgubio suprugu Milenu, koja se tri godine borila s teškom bolešću, a tu najvažniju bitku izgubila je samo desetak dana pre početka "Zadruge 5". Unuka Jelena se prisetila perioda i odrastanja s bakom i dekom, pa su je ujednom trenutku emocije toliko obuzele da je zaplakala.

- Volela sam da se igram s dedom i babom u dvorištu, on je sve vreme verovao i nadao se da će baba ozdraviti, ali, eto, desilo se to. Otac nije hteo da ga zove jer je on bio na kastingu kada je ona umrla - govori Jelena, a Saša priča i kako je on brinuo o ženi dok je bila na samrtničkoj postelji.

Spavao je na podu da je ne bi slučajno povredio tokom noći. Eto, kako je legla, tu na krevetu, tako je i zaspala i više se nije probudila. Nisam hteo da ga zovem, nisam znao kako to da mu 'kažem. Ipak je on bio na kastingu, ali kada je došao kući, samo je ispustio torbu kada je video otvorenu kapiju, znao je da se nešto dešava - ispričao je sin Limenog.

Autor: D.T.