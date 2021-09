VEČERAŠNJA EPIZODA 'DINASTIJE' SE NE PROPUŠTA! Stefan radi iza Brankovih leđa, a Anastasija pristaje na brak zbog posla!

Dugo najavljivana domaća adaptacija najgledanije sapunice svih vremena “Dinastija” oduševila je gledaoce, a četvrta epizoda ovog ostvarenja očekuje vas večeras u 21 čas na TV Pink.

Branko i Kristina su prinuđeni da prekinu medeni mesec. Hitno se vraćaju u Beograd zbog poslovnih problema. Anastasija pokušava da se zbliži sa Ognjenom Konstantinovićem, a Mihajlo, njen ljubavnik i Brankov vozač, je ljubomoran.

Momčilo je kupio Lidiji nov auto, u želji da se ona osamostali i stekne samopouzdanje nakon izlaska iz mentalne institucije. Lidija nije spremna, to izazove svađu među njima. Momčilo odustaje. U međuvremenu, inspekcija je obustavila radove na njegovom gradilištu, pa Veselin i Momčilo odlaze u radničku kafanu da se dogovore sa radnicima. Za to vreme Lidija ipak uspeva da odveze nov auto do Momčilovog gradilišta, gde upoznaje Stefana Kadića. Obostrana privlačnost je očigledna. Ohrabren, Stefan odlazi u radničku kafanu da traži posao na gradilištu, gde isprovocira tuču i dobije batine. Ipak, Momčilo i Veselin uspeju da ubede radnike da ostanu u projektu, a i Stefan dobija posao.

Konkurent Vojin Konstantinović pokušava da potisne Branka iz velikog beogradskog projekta. Anastasija se ušunjala na sastanak sa advokatom i saradnicima i predlaže da se dogovore sa Momčilom i Veselinom, koji su dobili ekskluzivno pravo na deo tog zemljišta. Branko prihvata Anastasijin predlog da organizuju večeru za poslovne partnere, gde će pozvati Momčila sa suprugom. Kristina je revoltirana, kako zbog toga, tako i zbog posluge koja je ne sluša. Zato ih Branko sazove i presliša, demonstrativno otpuštajući glavnog kuvara.

Anastasija krišom odlazi kod Vojina Konstantinovića. Sa njim sklapa dogovor da će se udati za njegovog bratanca Ognjena, ukoliko on spasi Branka od bankrota zbog propalog posla u Aziji.

Kako će Branko reagovati na to što se Stefan zaposlio kod Veselina i Momčila, da li će Anastasija uspeti da spasi Branka bankrota i da li će Kristini konačno dati poštovanje koje zaslužuje, saznaćete večeras od 21 čas u novoj epizodi “Dinastije”.

