Sumnjivo!

Darko Lazić nakon što je raskinuo veridbu sa Marinom Gagić, uplovio je u vezu sa Barbarom Bobak, a poznato je da je folker imao buran ljubavni život.

Naime, Darko se u jednom periodu zabavljao i sa pevačicom Oliverom Matijević sa kojom se Gagićeva nedavno sprijateljila.

Njih dve su se sada i srele, a nakon što su provele noć u provodu, sada su se oglasile zajedničkom fotkom iz Pećinca, gde Marina živi sa sinom Aleksejem.

Njih dve su pozirala nasmejane, a mnogi se pitaju da je Darko razlog njihovog druženja.

Inače, Lazić se prvi put pojavio sa devojkom Barbarom Bobak u emisiji "Amidži Šou", a tom prilikom dobio je pitanje vezano za Barbarin i Oliverin odnos.

- Nedavno su se srele tvoje bivše partnerke Olivera Matijević i Marina Gagić. Kako to komentarišeš? - glasilo je pitanje.

- To me ne zanima, ne želim da komentarišem Marinu - odgovorio je on.

Autor: M.M.