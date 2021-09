Mnogo mu je falio svih ovih godina!

Čuveni pevač, Toma Zdravković preminuo je pre tri decenije, a svake godine na ovaj dan njegovi najbliži posete Centralno groblje gde je večiti boem sahranjen.

Ovo je prvi Tomin pomen bez njegovog brata Novice Zdravkovića, koji je preminuo 16. juna ove godine takođe od raka, kao i Toma.

Novica i Toma bili su veoma bliski i svi su mogli da primete koliko je poštovanje i ljubav između njih.

- Moj brat nije bio porodičan čovek, ali je verovatno to bo put kojim je morao da ide. Kad se približim grobu kroz glavu mi prvo prođe njegova sahrana, jer to se tada videlo i nikada više, da je takva kiša padala. Doletela je jedna ptica, stala je na grani iznad samog groba i do kraja sahrane je bila tu. Onda je odletela i kada smo krenuli sa groblja kiša je odjednom prestala - pričao je Novica o Tominoj sahrani.

- Mislim da on sebe nije voleo što je takav, odnosno bio je ćutljiv, a alkohol je uvek činio i pričao umesto njega. Kakav, takav, ali bio mi je brat i mnogo sam ga voleo. Da li je cenio moju ljubav, nisam siguran. Tuga ne prestaje. Navikne se čovek da nema voljenih, ali nedostatak je neizbrisiv. Ni više, ni manje, uvek je isti. Mom bratu je sutra godišnjica. Svake godine uvek poranim na groblje, upalim sveću i položim cveće - pričao je Novica.

Inače, Novica i Tomina supruga, Gordana Zdravković 30 godina nisu razgovarali iako su se sretali na njegovom grobu.

- To je njeno, nek joj je na duši, tako da kažem. Ja sa tim nemam nikakve veze, čista mi je savest. Valjda nije htela da prizna, a ja niti sam šta tražio niti hteo da bude. Najednom se desilo, otkako je Toma umro, ona je prestala da govori sa mnom. Ja sam pitao da li mogu da poslužim, bilo je puno ljudi kući, da bih joj pomogao, hteo sam da uzmem piće da ih poslužim. Ona je stala na prag i rekla "Ti možeš u svojoj kući da radiš to, a u mojoj ne možeš". Nikad nisam saznao razlog, nikad, do današnjeg dana. Posle na groblje kad sam dolazio, zabranjivala je Saši da priča sa mnom, sve sam iza leđa morao da mu dajem 100 maraka da ona ne vidi - svojevremeno je ispričao Novica.

Autor: M.M.