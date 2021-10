TARA POMNO PRATI SVAKI MATEJIN KORAK U ZADRUZI 5! Ova objava je zapalila društvene mreže, fanovi u TRANSU! (FOTO)

Simova ponovo provocira!

Mateja Matijević, bivša velika ljubav Tare Simov, jedan je od učesnika nove sezone Zadruge. Nedavno je uplovio u vezu sa mladom Crnogorkom Anđelom Đuričić, sa kojom je već raskinuo.

Takođe, Tara je izašla iz svog toksičnog odnosa sa reperom Nenadom Aleksićem Ša i posvetila se sebi, negirajući svaku mogućnost pomirenja. Nakon što su se strasti smirile, Simova je po ko zna koji put javno pokazala da i dalje njeno srce ipak pripada Matijeviću.

Danas, na svom Instagram nalogu, objavila je priču, na kojoj se jasno vidi da prati petu sezonu Zadruge i to baš svoju neprežaljenu ljubav Mateju. Još interesantnije, Simova je pratila trenutak kada je Matijević javno pričao o definitivnom raskidu sa Anđelom. Sve ukazuje na to, da je bivša zadrugarka zadovoljna onim što vidi, što i javno to dokazuje.

Autor: J. M. Đ.