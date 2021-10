GRLI MILICU, A PEVA PESME MINI: Ponovo isplivali DOKAZI da Mensur i dalje pati za BIVŠOM DEVOJKOM! (VIDEO)

Ne može da je preboli?!

Veza Milice Veselinović i Mensura Ajdarpašića jedna je od glavnih tema takmičara pete sezone najgledanijeg rijalitija u regionu. Neki od njih sumnjaju u iskrenost njihovih emocija, dok većina zadrugara napada ovaj mladi par zbog ponašanja. Neretko se mogu čuti i komentari i da Mensur i dalje voli svoju bivšu devojku Minu Vrbaški, po kojoj je pred sam ulazak upravo Milica osula paljbu.

Zadrugari, naročito oni koji su bili svedoci obe veze, često porede ova dva Mensurova odnosa, a Ajdarpašiću nije pomoglo to što je Milicu nekoliko puta nazvao Mina.

Ali, ovo nije sve. Publika je obratila pažnju i na dve situacije u kojoj se Mensur nedavno našao. Prva je ona gde grli Milicu ispod trema, a peva pesmu Željka Šašića "Metak". Publika koja je verno pratila "Zadrugu 3" zapamtila je da je ovo jedna od Mininih i Mensurovih pesama, a u nastavku ovog teksta možete videti Ajdarpašića kako peva "Metak" dok grli Milicu, kao i situaciju sa Vrbaški iz treće sezone najgledanijeg rijalitija u regionu.

Ali, ni ovo nije sve. Mensur je nedavno boraveći u izolaciji sa Milicom pevao i hit "Da si tu", koju izvodi Aco Pejović. I tu je grlio Milicu, a mnogi smatraju da je i ovu pesmu posvetio upravo Mini.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Naime, isplivao je snimak iz avgusta ove godine, kad je Mensur boravio u Ulcinju. Tada je posebno emotivno pevao ovu pesmu, a sve to okačio na svoje društvene mreže. Spekuliše se da je tad i dalje patio za Vrbaški. Podsetimo, Mensur je rekao da posle Mine nijednu devojku nije voleo, niti je želeo da ulazi u veze, sve dok je potpuno ne preboli i iščisti svoje srce, a da li je to i uspeo, to samo on zna.

Autor: M. P.