NE MOŽE SEBI DA OPROSTI! Bivša manekenka priznala: Pogrešila sam što muža nasilnika nisam odmah PRIJAVILA! Deca su mi bila na prvom mestu! (FOTO)

Uputila poruku svim ženama koje trpe bilo koji vid maltertiranja od strane partnera i poručila im da ne ponavljaju njenu grešku i da ne ćute.

Dragana Grnčarski kaže da se kaje što supruga, vlasnika jedne modne agencije, Nebojšu Grnčarskog nije odmah prijavila policiji za nasilje u porodici. Iako je prema njenim tvrdnjama zlostavljanje trajalo od septembra 2020. godine, a kulminiralo je 4. januara 2021. godine, kad ju je nakon brojnih uvreda išamarao, ona je tek 28. septembra podnela krivičnu prijavu, kao i zahtev za razvod braka.

Detalje napada dok se proces ne završi bivša manekenka, prema savetu advokata, ne želi da otkriva u javnosti, ali je istakla da joj je cilj da pošalje poruku svim ženama koje trpe bilo koji vid maltertiranja od strane partnera i poruči im da ne ponavljaju njenu grešku i da ne ćute.

- Dok se proces ne završi, ne mogu da pričam. To što se meni dogodilo kao ženi je strašno, to je poslednje što sam pomislila da može da se dogodi. Zato želim da pošaljem poruku svim ženama koje trpe psihičko, fizičko ili bilo koji drugi oblik nasilja da skupe hrabrost i to obavezno prijave - kaže Dragana i objašnjava zašto je ćutala osam meseci.

- Meni su deca bila na prvom mestu i zbog njih sam se tešila da će se stvari promeniti. Tim potezom sam sebi napravila veliki problem. Nasilje treba prijaviti i odmah reagovati, a ne čekati - rekla je ona. Dragana se iselila iz stana u kojem je živela s Grnčarskim i otišla u podstanare, ali je od suda tražila zabranu prilaska, o čemu je Kurir juče pisao. Takođe, ona traži i da Nebojša Grnčarski napusti nekretninu u centru grada koja je u njenom vlasništvu.

Bivša manekenka Dragana Grnčarski je u krivičnoj prijavi navela da je psihičko maltretiranje, pretnje da će joj "je*ati majku kad je vidi i da će da dobije debele batine" trajalo mesecima, od septembra prošle godine, ali da je sve kulminiralo u januaru, kad je pobegla glavom bez obzira. Ona je navela da ju je nazivao mutavom luzerkom, a preko advokata kao dokaz da je bila žrtva porodičnog nasilja dostavila je i SMS poruke koje joj je muž slao, a u kojima joj je govorio: "je*aću ti majku kad te vidim i dobićeš debele batine", "kurvo crnogorska", "nesrećnice i klimakterični luzeru", "budaletino i alkoholičarko, infantilni zecu i posrnula moralna ruino". Dragana i Nebojša u braku su od 6. septembra 1996. godine i imaju troje dece. Grnčarski tvrdi da nikakvog nasilja nije bilo i da je Dragana otišla od kuće dok je on s decom bio na putu.

