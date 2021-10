Miloš Biković zakazao sastanak sa "finom gospođom", pa javno pitao za savet i nasmejao sve DO SUZA! (FOTO)

Zatražio pomoć!

Jedan od naših najuspešnijih mladih glumaca, Miloš Biković, podelio je urnebesnu fotografiju i svoje pratioce na Instagramu pitao za savet. Biković ima zakazan sastanak sa jednom finom gospođom, kako je napisao, pa mu je bila potrebna pomoć oko izbora izraza lica koji će da "ponese" na sastanak.

Miloš je objavio selfi, koji je zabeležio, dok se krevelji, ali i fotografiju na kojoj pozira nasmejan u elegantnom odelu, pa je svoje pratioce pitao za savet.

- Treba da idem na sastanak sa jednom finom gospođom. Koju facu da ponesem? 1 ili 2? - pitao je Miloš svoje pratioce.

Glumac je nasmejao mnoge, a jedno je sigurno na osnovu komentara, kakav god da dođe, damama je ipak najbitnije da je došao, ali nisu sigurne da li će pomenuta gospođa pobeći ako na sastanak ponese izraz lica dok se krevelji.

Inače, Miloš je jedan od najuspešnijih mladih glumaca u Srbiji, a isti slučaj je u Rusiji, a on smatra da popularnost u dve zemlje ne može da se poredi i meri.

- Ne može da se meri gde sam popularniji, i tamo i ovde. Ima dana kada prođem Knez Mihailovom i niko me ne primeti, meni je to super. Ima dana kada me zaustave deset puta. Tako je i u Rusiji, ima dana kada prođem Arbatom i niko me ne vidi, a ima dana kada me zaustavljaju i ne mogu da prođem - rekao je tada Miloš.

Autor: M.K.