ZAPLAKALI OD SREĆE! Bogoljub Karić sa svima podelio BITNE VESTI: Čekali smo to da se desi, uskoro će dobiti BLIZANCE! (VIDEO)

Lepe vesti u domu Karića!

Biznismen Bogoljub Karić oglasio se na društvenim mrežama i poručio da čitava porodica ima veliki razlog za sreću, kao i da su zaplakali od radosti, kad su čuli novosti.

- Dragi moji, moram da podelim sa vama, ovu divnu vest, naša Gorica i zet Marko će uskoro dobiti blizance. Čekali smo to da se desi i evo radosti za celu porodicu a posebno za moju sestru Oliveru i zeta Novicu koji će biti bogatiji za još dvoje unučadi - poručio je i dodao:

- To je za nas vrlo emotivan događaj i retko ko nije zaplakao od sreće. To su nezaboravni momenti u životu svakog čoveka, kada postajete roditelj i niste svesni koliko ljubavi, pažnje i brige nosite u sebi do tog trenutka.

Autor: M.K.