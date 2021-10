BRANKO SAZNAJE ZA ANASTASIJIN PAKT SA VOJINOM, STEFAN I LIDIJA SE ZBLIŽAVAJU! Nova epizoda 'Dinastije' večeras u 21 čas na Pinku! (FOTO+VIDEO)

Ne propustite novu epizodu domaće adaptacije najgledanije sapunice svih vremena.

Uzbudljiva priča o životu elitne beogradske porodice Kadić nastavlja se i večeras u 21 čas na TV Pink u novoj epizodi serije “Dinastija”.

Mihajlo ne može da se pomiri sa činjenicom da se Anastasija udala, zato otkriva Branku da su Vojin i Anastasija sklopili dogovor u vezi sa njenim brakom sa Ognjenom. Branko je besan i ulazi u svađu sa Anastasijom zbog toga. Njemu nikada nije trebala pomoć do sada i van sebe je zbog toga što je Anastasija preuzela to na sebe, bez dogovora sa njim. Anastasija je revoltirana, i govori Branku kako može odmah da se razvede od Ognjena, ali joj on to zabranjuje i insistira da Anastasija treba da da sve od sebe da njen brak uspe.

Stefana nastavljaju da proganjaju radnici na poslu nakon što su saznali da je homoseksualac.

Manja vežba za predstavu i u tome joj pomaže stariji momak iz škole koji je muva na malo grublji način, što ju je užasno uznemirilo. Manja odlazi od kuće u strahu da postaje poput svoje majke, a kada se Lidija vrati kući i shvati da Manja nije tu, zove Momčila u panici.

Branko želi da ima dete sa Kristinom, a iako i ona to želi, ispostavlja se da nije potpuno spremna za takav korak.

Momčilo poziva Stefana na večeru, gde dolazi do izražaja Lidijino i njegovo poklapanje. Tenzija između Lidije I Stefana osetiće se kada ostanu nasamo.

