I MILICA DABOVIĆ BI U ZADRUGU! Košarkašica priznala da voli u svemu da se oproba, a za ovo IMA SAMO JEDAN USLOV!

Neočekivano!

Košarkašica Milica Dabović tokom sinoćnjeg gostovanja u ''Amidži Šouu'', otkrila je da su jako interesantni rijaliti programi, pa je priznala da li bi ušla u Zadrugu.

- Meni je to jako interesantno, ja sve u životu volim da probam. Volela bih, ali ne da se dugo zadržim - rekla je Milica.

Takođe se osvrnula i na svoju borbu kroz život sa sinom Stefanom, kog sama odgaja.

- Ne daj Bože da živim od tri hiljade dinara, jer to je Stefanov dečiji dodatak. Izborila sam se, ja sam osoba koja se sama bori. Živim za svoje dete, on mi je sve u životu. On ima tri godine i sada spava, čuvaju ga moji drugari - priča Dabovićeva u emisiji "Amidži Šou".

Autor: M.M.