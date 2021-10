Da li pevač priča istinu?

Miki Mećava se pre neki dan pohvalio da sa vanbračnom ćerkom, koju je dobio sa Radmilom Đorđević iz Jagodine, kontaktira preko Fejsbuka, ali izgleda da to nije istina.

- Miki sve izmišlja, on je prevarant, nema nikakav kontakt sa ćerkom, uopšte se ne čuju. Njegov sin Ognjen i ne zna svoju sestru, a daje izjave da su u dobrim odnosima. Mikijeva žena zna celu istinu, ali ne sme da kaže jer ga se plaši. Ko zna na šta je sve taj čovek spreman - kaže izvor blizak Mikiju.

Inače, Radmila Đorđević, bivša pevačica grupe "Mećava", tužila je Mikija jer nije želeo da prizna vanbračnu ćerku Mariju, ali on nikada nije hteo da prihvati ni nju, a posle ni unuke.

- Nakon velikih peripetija, Miki se konačno odazvao pozivu i urađena je analiza krvi. Rezultati su pokazali da je on otac. Miki se vadio na nepouzdanost testova, ali je morao da prizna dete. Znate li vi kako on zove svoje dete?! Naš proizvod! Pa to valjda dovoljno govori kakav je to čovek - ispričala je Rada i dodala:

- Mariji Miki ne pomaže uopšte, a ne znam ni kako i sa čim bi mogao da joj pomogne. Ne znam da li ima i za sebe. Nije ga bilo dok je bila mala, pa zasto bi joj sad pomagao. Moja ćerka je zaposlena, njen suprug je doktorirao muziku, nema potrebe da njoj Miki nešto daje. Mene zanima gde je on bio dok sam se ja mučila i bila gladna da bi naše dete othranila i izvela na put. Miki nema nikakvog udela u njenom vaspitanju, sve sam sama postigla, a njemu je sad lako da priča nešto i da se hvali ćerkom - ispričala je Rada svojevremeno.

Autor: M.K.