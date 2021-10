Progovorila i o majčinstvu i ćerki koja nosi njeno ime, a koja jen zauvek promenila njen život.

Tamara Đurić pred premijernim kamerama govorila je o svim aktuelnim temama kada je njen privatni život u pitanju. Ona je na samom početku intervjua otkrila kakav luksuzni poklon je dobila od svog nevenčanog supruga za godišnjicu, ali i čime nije zadovoljna.

- Danas moj nevenčani supurg i ja slavimo dve godine naše veze i auto je u to ime. On mene iznenađuje kad se najmanje nadam. Auto mi je dovezao i kaže: ''Siđi da vidiš auto, da ti ga ostavim ako ti se sviđa''. Pa ja kažem: ''Gde je tu mašna, cveće...?''. On to ne voli, nije takav tip, ne voli da se slika, da se ekranizuje. Dok sam ja bila u drugom stanju desili su se neki problemi sa trudnoćom, a i sa našim brakom, pa sam ja odustala od toga da to ozvaničimo... On je vrlo porodičan, kao i moj otac. Ja sam htela muškarca koji će sa mnom da ima prvo dete, prvi brak, ja to tako volim. Na volim kad neko vuče repove iz prošlosti, uz dužno poštovanje, ali moj izbor je slobodan, mlad muškarac, lep, stabilan, koji se bori... - rekla je Tamara u emisiji ''Premijera'', a onda progovorila o ćerki koja nosi njeno ime i majčinstvu:

- Tamara je jedna jako dobra devojčica, mirna je i harizmatična. Brzo sam se ja prohvatila tog majčistva, nas dve smo se skontale čim je ona došla na svet. Ona je deo mene, uloga majke budi najlepše u meni - poručuje Đurićeva, a budući da važi za nekog ko je izuzetno britak na jeziku i ne beži od suočavanja sa poznatim ličnostima, imala je poruku za kraj razgovora.

- Mene niko javno ne napada. Ne verujem da na estradi postoji neko ko sme mene da napadne tek tako. U redu je da odgovorim, ali ja nikog ne napadam, nikog ne diram, nikome nisam konkurencija i nikoga ne ugrožavam.

Autor: M.K.