PIŽON USVOJIO ĆERKU GORANA VUKOVIĆA MAJMUNA! Poznati fudbaler sredinom devedesetih oženio UDOVICU ozloglašenog KRIMINALCA

Vladimir Petrović Pižon usvojio je Ivonu Vuković (sada Petrović), ćerku Gorana Vukovića Majmuna koji je javnosti poznat kao gangster iz devedesetih.

Supruga legendarnog fudbalera Tanja pre braka sa njim bila je udata za Vukovića i s njim je dobila ćerku. Goran je bio jedan od najopasnijih kriminalaca početkom devedesetih i ubijen je 1994. kada je njihova naslednica imala svega nekoliko meseci.

Kako je poznato iz više izvora, Tanja je nakon nekoliko godina počela da se zabavlja sa Pižonom koji je tada odlučio da Ivonu da svoje prezime i prizna je kao ćerku.

- Koliko ja znam, Tanjin život nije bio lep kada je Goran ubijen, doživela je dosta neprijatnosti. Ona i Pižon su počeli da se zabavaljaju nekih godinu dana nakom što je Vuković ubijen. Ivona je imala par meseci kada se sve to dogodilo, znam po pričama da je Vladimir odmah zavoleo kao da je njegova. Njih dvoje brzo su počeli da žive zajedno, pa su se i venčali. Tanja se skroz povukla iz gradskog života, u kom je bila veoma aktivna, nakon svih dešavanja i udajom za Pižona stekla je mir. On je imao velike probleme da zvanično usvoji Ivonu iako ju je bukvalno, zajedno sa Tanjom, odgajio. To su bile neke birokratske zavrzlame, koliko mi je poznato. Na kraju, on je nju uspeo da usvoji i da joj i na papiru on bude otac - rekao je naš sagovornik blizak slavnom fudbaleru i dodaje da do sada niko u javnosti o tome nije pričao.

Gala svadba

- Informacija da je Ivona ćerka Gorana Vukovića Majmuna, javnosti nije bila poznata ni 2019 godine kada se ona udavala. Svi mediji su preneli glamurozno venčanje Ivone Petrović i njenog sadašnjeg supruga Miloša Jokića, a nju su oslovili kao ćerku Pižona. Bila je to veoma glamurozna svadba za koju Vladimir nije štedeo novce - zaključio je naš izvor.

Ivona je veoma bliska sa Pižonom, što se može zaključiti i po njenim komentarima ispod fotografija na Instagramu, gde Petrovića oslovljava sa "tata".

Fudbaler nije bio raspoložen da priča o ovoj temi. Kad smo ga pozvali, saslušao je naše pitanje i poručio. - Hvala vam što ste pozvali, ali ja ne bih da pričam o tome - kratko je rekao Pižon za Kurir.