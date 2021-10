Nakon glasina da je izbacila Darka iz kuće, oglasila se Branka Lazić! Pevačeva majka za Pink.rs priznala da li je u svađi sa sinom i u kakvim je odnosima sa Barbarom: Ona nije moja snajka, a on je MOJ SIN, KAKAV GOD DA JE!

Šta će folker reći na ovo?!

Nakon što je u domaćim medijima odjeknula vest da je poznatog pevača Darka Lazića majka Branka izbacila iz kuće u Brestaču, kao i da nisu u dobrim odnosima, kontaktirali smo folkerovu majku. Kako ona kaže, sa sinom nije u lošim odnosima.

- Nije istina da sam u svađi sa Darkom. Niti je istina da sam ja njega izbacila iz kuće. Ne znam ko to priča. To su gluposti. On je moje dete, kakav god da je i šta god da je, ja se na njega ne mogu naljutitib - kaže Branka za naš portal, a na glasine da ne viđa unuka Alekseja odgovorila je:

- Marina je Alekseja dovodila, viđam ga. Možda ga sad jedno vreme nije dovodila, ali uglavnom viđam dete. Onu su tu blizu. I Darko je dovodio Alekseja - kaže pevačeva majka i otkriva da li Darko dovodi novu devojku Barbaru Bobak u kuću, kao i u kakvim je odnosima sa njom.

- Darko nekad dođe sam, nekad dovede Barbaru. Za sada mu je samo devojka, ona nije moja snajka, nego Darkova devojka, još uvek. Nisam u svađi ni sa Darkom, ni sa Barbarom. Poslednji put je bio kod mene pre četiri dana i doći će sutra. Ne znam da li će doći sam ili sa Barbarom - poručuje Darkova majka.

Autor: M.K.