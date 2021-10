ZAPALILA DRUŠTVENE MREŽE! ANA IVANOVIĆ NAPRAVILA POTPUNU POMETNJU NA INTERNETU: Njen izgled i OVU poruku svi komentarišu! (FOTO)

Ana Ivanović, proslavljena srpska teniserka, još jednom je privukla ogromnu pažnju.

Kao i svaki put kada nešto objavi na društvenim mrežama, njen stil dođe u prvi plan. Tako je i sada sa žutim kombinezonom i sandalama oduševila svoje pratioce. Međutim, komentari su se više ticali njene poruke.

- Najbolje medicina za loš dan jeste OSMEH. Oslobodite endorfine u svom telu i automatski započnite dan na dobar način - poručila je Ana u objavi na Tviteru.

The best medicine for a bad day: Smile!



Release the endorphins in your body and automatically start the day in a good way 😍



X Ana pic.twitter.com/ArAbM0do5V