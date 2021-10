Skandal!

Protiv Severine Kojić i njenog menadžera Tomislava Petrovića služba za organizovani kriminal Hrvatske pokrenula je postupak zbog sumnje da su počinili teško krivično delo seksualne ucene i zastrašivanja veštaka psihijatra u postupku protiv njenog bivšeg verenika Milana Popovića za starateljstvo nad detetom.

Kako prenosi hrvatski Nacional, u toku je istraga jer se sumnja da veštak nije došao da svedoči pred sudom u Splitu, jer ga je pevačice zastrašila. Prema pisanju ovog nedeljnika, tužilaštvo utvrđuje šta je to zapravo dovelo do toga da se na ključnom sudskom ročištu pre izricanja drugostepene sudske presude u svojstvu svedoka on nije ni pojavio, a izradio je psihijatrijsko veštačenje važno za odluku o starateljstvu.

Kako stoji u prijavi, Seve je u porukama navela da će u medijima objaviti informacije i slike o njegovom ljubavnom životu jer je on oženjen i otac troje dece, a ima intimnog partnera. Zbog takvih pretnji veštak je odlučio da ne dođe na sud 5. jula 2021. i zamolio je lekare da mu, zbog psihičkog stanja u kojem se našao nakon višestrukih pretećih poruka, propišu adekvatnu terapiju. Iz sadržaja tih poruka vidljivo je da je Seve bila upućena u svaki korak ovog psihijatra. Kada je veštak uoči suđenja doputovao u Split, od Severine je primio poruku: "Dobro došao u moj grad". Nedugo potom, baš kad je stigao u hotel, poslala mu je: "Dobro došao u moj hotel".

Istog dana mu je poručila da će njegovoj supruzi otkriti s kim je doputovao u Split ako se pojavi na sudu. Iako se nije pojavio na sudu, njegovoj supruzi je javljeno ko mu u Splitu pravi društvo. Ubrzo je taj psihijatar sudu dostavio mejl da je trajno nesposoban da učestvuje u tom procesu. Nakon toga pevačica mu je opet zapretila:

- Dobar dan, kognitivno nesposobni psihijatru, RTL-u sam poslala tvoj nalaz i osvrt na 25 strana od pravog dečjeg psihijatra iz Splita. Pripremi svoju decu na život bez tate, koji će završiti u zatvoru. Takođe ćemo objaviti i tvoje poruke, snimke i tvoj mejl da si kognitivno nesposoban. Godinu dana si zavlačio nalaz i pokušali ste otuđiti dete od mene. Bio je tvoj donator (Milan Popović, prim. aut.) tada kojeg se dete plaši. Ne želim da se tvoja deca boje, ali želim da ti drhtiš i strepiš kao ja sve ove godine zbog jednog psihopate koji je poplaćao sve - navedeno je u jednoj poruci.

I druga poruka je bila jasna:

- Jesi li popravio kognitivne sposobnosti? Ovako ćemo secirati tvoj nalaz koji su pregledali ugledni dečji psihijatri, koji će izaći u medije nakon presude. Kakva god bila, ti više ne smeš raditi ni na porti bolnice. To sam rekla u tužilaštvu. Jedva čekam da vas sve pohapse. Ganjaću vas do kraja. Reci prijateljici sudiji da smo nju ostavili za kraj. Direktorku škole, sudiju i tebe. Sve što si dobio ćeš trošiti na tužbe i advokate - napisala je navodno Severina psihijatru.

Uznemiravala patrijarha Porfirija

Na meti Severine Kojić našao se i patrijarh Porfirije. Ona je njemu pre nekoliko meseci slala poruke kojim ga je uznemiravala. Kako su mediji otkrili, ona je najpre slala poruke patrijarhu Porfiriju na njegov hrvatski broj koji je imao još dok je bio mitropolit zagrebačko-ljubljanski.

Prema informacijama do kojih su mediji došli, uznemiravanje je počelo neposredno nakon Porfirijevog izbora za poglavara Srpske pravoslavne crkve u februaru. Patrijarh najpre nije reagovao, sve donedavno, kada je pevačica, videvši da on ne odgovora i da je čak prestao i da gleda poruke, počela i da ga poziva na srpski broj.

Autor: M.M.