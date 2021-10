TARA NAKON RASKIDA SA ŠA SMOTALA KOŠARKAŠA PARTIZANA?! Dugo se poznaju, ljubav se rodila na prvi pogled, a evo šta kaže Simova!

Nova ljubav staru briše!

Tara Simov, navodno je, započela ljubavnu vezu sa košarkašem Partizana Alenom Smailagićem, piše Kurir. Prema navodima izvora bliskog paru, oni se dugo poznaju, ali se ljubav među njima rodila nedavno.

Bivša učesnica "Zadruge" na svojim Instagram storijima redovno objavljuje fotografije i snimke na kojima krije lik muškaraca, a izvor je sada otkrio da je reč o pomenutom sportisti, koji je karijeru gradio i u Americi. Takođe, Simova kači i snimke iz košarkaševog automobila, iz kojeg su nekoliko puta i viđeni kako izlaze zajedno.

- Tačno je da je između njih ima nešto više od prijateljstva. Tara i Alen upoznali su se u klubu gde je svako bio sa svojim društvom, a posle su zajedno otišli na after parti, gde su se i smuvali. Simpatije su pale na prvi pogled, a na jednom Tarinom storiju vidi se kako mu sedi u krilu. Ona je odmah nakon što su stupili u odnos počela da kači i njihove zajedničke snimke, kao i one iz njegovog automobila, ali mu uvek vešto prikrikrije lice emotikonom srca. Dan nakon što su se smuvali, vozili su se do kasno u noć, a sa njima su bili i njeni psi koje je, takođe, objavila na storiju dok su ih mazili. Alen je odlepio za Tarom, iako je sve krenulo iz zabave - rekao je izvor blizak košarkašu.

Inače, oni se od nedavno prate i na društvenoj mreži Instagram, ali se još uvek ne taguju na zajdničkim snimcima i fotografijama. Naša redakcija stupila je u kontakt sa Tarom Simov, koja je rekla kako je sa poznatim košarkašem samo drugarica.

- Alen i ja se znamo mnogo duže, nismo zajedno. Mi se znamo, dve, tri godine. On je živeo preko, mi smo samo drugari. Alen i ja se dugo pratimo na Instagramu, dečko je igrao u San Francisku, kad je došao ovde družili smo se i družimo se, ali to je sve. Nema simpatija, slobodna sam što se tiče emocija - istakla je Tara i dodala:

- Prekinula sam nedavno odnos sa Ša, ne razmišljam o novoj ljubavi. Shvatila sam da mi ne trebaju muškarci. Sa Nenadom nisam u kontaktu, prekinuli smo svaki kontakt pre dve nedelje, tako je najbolje. Uvek će imati poštovanje sa moje strane zbog svega što je uradio za mene - zaključila je Simovljeva koja i pored tvrdnje da joj je košarkaš drug i dalje krije njegovo lice na fotografijama.

Autor: M.M.