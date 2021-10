PROCURILA VRUĆA FOTKA VESNE ĐOGANI: Pevačica na sebi ima samo kaput, sevaju GRUDI i zategnute noge!

Đole, nije ti lako!

Vesna Đogani pored toga što fanove uveseljava snimcima na kojima se vidi kako izazovno igra, sada je objavila i fotografiju koja je posebno oduševila jači pol.

Pevačica je zaigrala na kartu provokacije, pa je objavila "golišavu" fotografiju na društvene mreže. Polugola Vesna pozirala je samo u bež kaputu, a gole grudi i noge je otkrila i izmamila uzdahe svojih obožavatelja.

"Topina", "Goriš", "Prelepa si", "Vau", ređali su se komentari ispod objave na Instagramu.

Vesna je nedavno govorila o tome kako je počela da snima klipove gde igra.

"Sve je išlo posle lagano, on je predložio, kada me on pita zbog čega sam nešto uradila, ja mu pokažem gledanost. Ja imam ambiciju da kroz zabavu pokažem sve... Osvestila sam se u kom pravcu želim da se prezentujem, privatno sam onakva kakva sam na mrežama. To mi je nedostajalo u nekadašnjem televizijskom emitovanju", pričala je Đoganijeva.

Autor: M.K.