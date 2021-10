Javnost o ovome malo zna!

Uvek je važilo pravilo da pevači najviše novca zarađuju zahvaljujući nastupima kako po Srbiji, tako i po inostranstvu, i da im je to glavni izvor zarade.

Ipak, zahvaljujući pojavi interneta - Jutjuba i digitalnih muzičkih platformi, mnogi od njih su proširili svoj biznis i dobili dodatni izvor prihoda, koji često dostiže i vrtoglave sume od nekoliko stotina hiljada, pa do nekoliko miliona evra.

Iako su i narodnjaci, posebno folkeri, jako slušani na Jutjubu, slavu su im ukrale mlađe kolege - reperi i treperi, koji definitivno imaju vođstvo na svim digitalnim platformama. Rekorderi u regionu su definitivno bosanski dvojac Džala Brat i Buba Koreli, koji na pomenutom sajtu za slušanje muzike i gledanje spotova imaju ukupno skoro tri milijarde pregleda.

Ako se uzme u obzir da je zarada na Jutjubu u proseku na milion pregleda oko hiljadu evra manje-više (u zavisnosti iz koje države se gleda video), može se reći da su njih dvojica od ovog sajta dosad zaradili preko dva i po miliona evra! Naravno, treba uzeti u obzir da se na njihovom kanalu nalaze i spotovi drugih izvođača sa kojima su sarađivali, pa su deo kolača delili sa njima. Poznato je da deo zarade ide i izdavaču, ali u slučaju sarajevskog dvojca, koji imaju svoj studio i Jutjub kanal, nema potrebe da deo prihoda daju drugima.

Maja Berović na Jutjubu ima skoro 400 miliona pregleda i zaradu višu od 300.000 evra. Brojni izvođači trep muzike, poput Cobija, Raste i Senide, na jednom kanalu koji ima preko 1.000.200.000 pregleda, pa se ne zna tačna zarada svakog ponaosob, ali je ukupna suma oko milion evra.

Druga na tronu - Ceca Ražnatović

Kada je u pitanju tradicionalnija muzika, odnosno folk i pop, na tronu se nalazi Ceca Ražnatović.

Njene pesme na Jutjubu imaju preko 1.000.700 pregleda, ali i nešto manju zaradu, jer, po rečima našeg izvora, ona kanal nije monetizovala odmah. Suma sumarum, od jutjuba je do sada zaradila približno milion evra. Baš poput Bube i Jale, i Ceca je svoj izdavač, pa tako zaradu ne deli sa drugima, osim kada je u pitanju porez koji svi izvođači moraju da plate.

Jedna od popularnijih na ovom kanalu je i Ana Nikolić sa 266 miliona gledanja i približnom zaradom oko 200 hiljada evra do sada, a Zdravko Čolić 500 miliona pregleda i zaradom preko 450 hiljada evra. Dok Dara Bubamara broji 206 miliona pregleda i zaradu od oko 180 hiljada evra.

Od skidanja muzike profitiraju Senidah, Vojaž, Ceca...

Veliku zaradu muzičari imaju zahvaljući strimingu, odnosno digitalnim platformama sa kojih se daunloaduju njihovi hitovi. Cena za milion strimova kreće se u proseku od 3.000 do 3.500 evra, a kao što se može videti na fotografiji sa jednog od tih striming servisa, najslušanija je slovenačka zvezda Senidah sa skoro 80 miliona strimova. To znači da je do sada zaradila samo 280 hiljada evra zahvaljujući ovoj platformi.

Iza nje se nalazi Buba Koreli sa 77 miliona strimova i zaradom od 270 hiljada evra, a na trećem mestu je Stefan Đurić Rasta sa 53 miliona i 185 hiljada evra.

Reper Cobi je na ovoj platformi zaradio oko 143 hiljade evra sa 41 milion skidanja pesama, a na petom mestu je Vojaž sa 38 miliona i zaradom od 130 hiljada evra. Maja Berović ima približno 32 miliona strimova i zaradu od oko 110 hiljada evra. Jala Brat nije ni približno popularan na platformi kao Buba, a njegove pesme imaju 16 miliona strimova za šta je do sada dobio 60 hiljada evra.

Autor: M.M.