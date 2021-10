ŠOK! Mima javno priznala da je bila u ŠTEKU sa oženjenim Grujom! (VIDEO)

Ovo će izazvati haos!

Pre nekoliko dana do Milane Mime Šarac je došla informacija da Irma Sejranić širi priču da su Mima i Nikola Grujić bili zajedno u šteku. Kad se Mima suočila sa Irmom, ona je pričala da ne zna o čemu se priča, a večeras je ponovo došlo do suočavanja i Sejranićeva je htela da sazna ko širi priče i došlo je do šok priznanja.

A gde je taj štek? - pitala je Nevena Savić.

Neću reći, onda ne bi bio štek - odgovorila je Mima i počela da se smeje, što je sve začudilo.

Grujo, Mima je priznala da je bila u šteku sa tobom. Fino, štekare, voliš po šteku - govorila je Irma.

Sad si priznala. I taj smeh, ne mogu da verujem - dodala je Savićeva.

Pa, neka, narod sve vidi - smejala se Mima.

