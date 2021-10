Ovo niko od njih nije očekivao!

U toku noći na velelepnom imanju, došlo je do kraha bračnog para Dragojević. Naime, nakon što je zatekao Dalilu i FIlipa Cara ispred Bele kuće kako razgovaraju jer su se pre toga posvađali za crnim stolom u toku Mićine igre istine, Dejan je odlučio da vrati burmu Dalili. On je u toku njihovog razgovora postavio pitanje svojoj supruzi, na koje mu je ona odgovorila potrrdno i to je bilo dovoljno da se on odluči na ovaj korak:

Ti pričaš sa njim? Opet pričaš sa njim? - pitao je on.

Da, što? - odgovorila je Dalila.

Šta ti imaš da je štipaš za obraz? - upitao je Dejan Cara.

Pomakni se, dovešćeš me u nezgodnu situaciju - odbrusio je Filip.

Samo ne se*i da te ne bih ja uštinuo! Sram da te bude! Nije te sramot da pričaš posle svega, što te pravi ku*vetinom! Je l' sam lud ili glup? Poslednji put te pitam? Je l' ćeš učestvovati u predstavi - besneo je Dejan.

Neću. Pričala sam najnormalnije - odgovorila je ona.

Nastavi sa pričom - rekao je Dejan, skniuo burmu i ubacio Dalili u džep.

Dejan je sve vreme šetao po dvorištu velelepnog imanja, pa se u jednom momentu predomislio i prišao Dalili da joj traži burnmu nazad, ali ona to nije htela da uradi niti da razgovara sa njim.

Došlo je do koškanja, a zatim se Dejan udaljio od Dalile i nastavio da hode nervozno po imanju.

Dejan je dugo nervorzno šetao po imanju, da bi na kraju otišao u krevet kod Dalile i legao pored nje. Dragojević je svojoj supruzi u jednom momenutu pokušao da šapne nešto na uvo, ali mu je ona brutalno odgovorila:

Ti više nemaš ništa sa mnom - rekla je Dalila.

Dejan je nakon toga otišao do gardarobera i iz Daliline jakne uzeo burmu koju je opet stavio na ruku, i vratio se u krevet gde je napravio barikadu između je njega i Dalile, nakon čega su jedno drugom okrenuli leđa.

Dalila nije mogla da se smiri od svega pa je ustala i otišla u pušionicu ali joj je ubrzo pridružio Filip Car. On je sve vreme potencirao razgovor sa Dragojevićkom iako ona to nije htela. Dalila je objašnjavala Caru da joj se brak raspao i da je Dejan skinuo burmu iako se Car pravio da on to ne zna.

Mene je druženje sa tobom sje*alo - rekla je Dalila, a onda se Car nasmejao jer joj je pogledao u grudi.

Ti se sprdaš sa mnom, ja moram da izađem odavde, vi mene mučite. Ti me gušiš, on dolazi pa mi vraća burmu, a ja stojim između vas i gledam da li ćete se pobiti - govorila je Dalila.

Ali ja sam mu rekao da mi ne prilazi jer ja znam sebe - rekao je Car.

Filipe nema potrebe da ti mene dodiruješ, jer ja to ne želim, od sada furam svoj život kako ja hoću, je*ite se i ti i on - rekla je Dalila.

Ja moram da ti kažem, ja sam tu za tebe, i biću tu, ali neću ti se obraćati, dok se ti meni ne obratiš i dok ne shvatiš neke stvari. Ti si zbog mene imala mnoge probleme a ja sam nastavio da te jurim ali sada neću, dok ti ne rešiš šta želiš, a tada mi reci - rekao je Car.

Autor: N.B.