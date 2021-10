LUPIO JOJ ŠAMARČINU, ZAPLAKALA JE PRED NJIM: Sin Snežane Đurišić napao Zoricu Marković, a ona htela da ga časti!

Odbio njenu ponudu!

Zorica Marković kaže da je nedavno u njenu kafanu svratio sin Snežane Đurišić. Kako je otkrila, Marko se sa drugom zadržao pola sata. Popio je samo gazirani sok, a alkohol nije ni okusio. Čak je odbio da ga Zorica časti turu pića.

- Snežanin sin Marko je bio nedavno kod mene u kafani, svratio uveče sa jednim drugom na piće i na muziku. Odmah sam mu prišla i ponudila da ga častim pićem, ali nije hteo. Dečko pije samo gazirani sok. Ja njega mnogo volim i dugo ga znam. Sećam se nekih turneja i koncerata u Sava centru kada ga je Sneška dovodila. Imao je možda neke četiri godine kada je u garderobi hteo da mi uzme neku šminku da se igra, a ja mu nisam dala. Tada mi je tako zveknuo šamarčinu da ću to pamtiti ceo život. Ja sam se folirala da plačem, a on mi se smejao, kasnije mu je bilo žao što me je udario. A Snežana je odmah rekla: "Marko šta to radiš teta Zorici!' Posle se i ona smejala - objašnjava Zorica.

- Marka znam kao fino dete, nikada kod mene nije dolazio pijan. Lepo mi sada izgleda, normalno kao i uvek. Poštuje me kao i ja njega. Nikada mi nije tražio ni pare na zajam. Ja se sa Snežanom ne viđam, nismo se mi nikada družile. Sretale smo se samo po emisijama i ništa više od toga - dodala je Zorica.

Autor: M.K.