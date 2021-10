Nije joj lako!

Pevačica Tanja Savić je dugo po povratku u Srbiju vodila bitku da svoje sinove vrati kod sebe, u čemu je uspela.O njenom braku i nasilju koje je navodno proživela dugo se govorilo, a sada je progovorila o odnosu sa decom ali i sa suprugom Dušanom.Njih dvoje su još uvek zvanično u braku jer se sudski nisu razveli. Kako kaže, muka joj je od razvoda i od toga što će ponovo morati da prolazi neke stvari ali odlučila je da sačuva svoju decu.

- Ja ne bih da komentarišem. Pokrenula sam sudski postupak razvoda odavde, ali to iziskuje mnogo vremena, ide veoma sporo. Sa druge strane sam posvećena deci i poslu. Muka mi je i da gledam i čitam sve te papire, da opet prolazim isto. Teško mi je, ali svesna sam da me to čeka kasnije da bih svoju decu spasila od predatora. Taj čovek pokušava u javnosti da me ocrni i da umanji moju vrednost i ispadne da sam ja sve na silu uradila. Socijalna služba zna sve to, oni imaju psihološki tim, kakva je to osoba koja tera sinove da prijave majku za nasilje. Neću da pričam o tome, neću o njemu negativno da pričam, ja gledam svoja posla i svoj život. Karma je čudo. Ko drugome jamu kopa, sam u nju upada - rekla je pevačica.

Tanja je otkrila i da su se njeni dečaci mnogo promenili otkad su počeli da žive sa njom, da su shvatili neke druge vrednosti i da im materijalne stvari više nisu prioritet.

- Kada uporedim kakvi su bili kada su došli i kakvi su sada, to je sušta suprotnost. Materijalne stvari im više nisu prioritet kao ranije. Bili su sebični, nisu umeli da dele, nisu bili socijalizovani, nisam bila srećna zbog toga. Kada su došli, ovde je bilo mnogo drugara, svi su im se obradovali, tamo su živeli neki geto život, zatvoreni u četiri zida, ajpedi, sve moguće mašinerije, sve su imali samo da ne misle na majku. Oni su sada počeli da se otvaraju, ranije sam morala reči kleštima da im izvlačim iz usta. Moja deca imaju ispred sebe primer kakav ne treba biti - ističe Savićeva.

Na pitanje da li dozvoljava deci da se čuju sa ocem Dušanom, pevačica je odgovorila:

- Da jesu, kada god su izrazili želju ja sam im dala da se čuju sa tatom. On je umrežio svoj kompjuter sa njihovim ajpedima i on prati svaki njihov korak, lokaciju. Kada je krenuo da ih ispituje, ja nisam želela da ih kontroliše kao mene. Otac treba tu da bude da ih zaštiti, da ih pita kako su - rekla je Tanja a onda otkrila i da je slušala njihove razgovore i o čemu su pričali:

- Ima tih emotivnih trenutaka, ali u smislu da izmanipuliše dečijim osećanjima. Jako je teško za slušanje, ja to moram da slušam da deca ne bi bila pod njegovom manipulacijom i želudac mi se prevrne dok slušam. To su više neka nagovaranja, u smislu: "Ja vam spremam dobar život ovde, kupiću kuću", a deca kada ga pitaju: "Tata, odakle ti novac, šta radiš?" Onda je odgovor: "Moram da idem". Meni sve bude jasno. Taj čovek nema jedan dan radnog staža. Kakav život vodi nek vodi, samo mene neka ostavi na miru, samo da deca ne padnu pod njegov uticaj i manipulaciju, eto to mi je želja. Da budu dobri ljudi. Tata je tu, da ih voli, treba i oni da vole svog tatu, ali samo ne želim da oni budu kao on. Ja imam poruku za sve žene koje trpe nasilje, da to nikako ne rade, jer ako se osećaju nesrećno, manje vredno, i ako krenu da se preispituju, to je alarm za uzbunu, znači da imate manipulatora kraj sebe.

Autor: M.K.