RASKRINKAO JE I IZVUKAO DEBLJI KRAJ Iva Grgurić podnosi tužbu protiv Dina Dizdarevića, objavila hitno saopštenje

Bivši fudbaler Dino Dizdarević danas je u "Zadruzi" otkrio mračne tajne iz prošlosti Ive Grgurić, pobednice treće sezone rijalitija, zbog čega će se, po svemu sudeći, naći na optuženičkoj klupi.

Dino je, naime, dugogodišnji prijatelj Marinka Zovka, Ivinog bivšeg dečka, zbog čega tvrdi da je do detalja upućen u prirodu njihovog odnosa, kao i burnu prošlost Grgurićeve, o kojoj je govorio do detalja u emisiji. Dino je, između ostalog, rekao da je Iva paralelno bila u vezi sa starijim biznismenom u sedmoj deceniji i Marinkom. Bivši fudbaler ispričao je da je svedočio kada je Iva oralno zadovoljavala Marinka u automobilu, bez trunke blama što je on tu, kao i da je u jednom hotelu gledao njihov višesatni seks.

Ivu su pratioci odmah alarmirali o šokantnim detaljima iz njenog života koje je Dino izneo uživo u programu, pred milionima gledalaca, zbog čega se odlučila na podnese tužbu.

Dragi moji, ništa se ne brinite! Svi koji me spominju u "Zadruzi" u lošem kontekstu, a pogotovo koji plasiraju neistinu, biće tuženi - najavila je Iva.

