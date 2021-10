Neko će morati da se odrekne zajedničke kuće?!

Bračni par Dragojević napravio je pravi bum u učešćem u ''Zadruzi 5'', kada se u njihovu ljubav umešao i Filip Car.

Niko nije mogao ni da pomisli da će nakon samo par dana u Zadruzi doći do pucanja jednog od najskladnijih rijaliti parova, koji živi u zajednici skoro pet godina.

Ljubavna drama Dalile, Dejana i Filipa čitav region ne ostavlja ravnodušnim, a nove drame iz dana u dan tresu Belu kuću i šokiraju milione gledalaca televizije Pink.

Iako se nisu zvanično razveli, Dejan i Dalila su navodno stavili tačku na svoj petogodišnji brak. Mnogi ljubitelji rijalitija su u šoku upravo zbog činjenice što su zajedničkim trudom i radom sazidali ljubavno gnezdo na kojem bi im mnogi pozavideli.

Naime, u svom rodnom mestu Gornji Šepak, Dragojevićka je pre veze sa Dejanom sazidala temelje kuće, a potom su zajedničkim snagama izgradili pravi raj, u kom su živeli do ulaska u do sada najturbulentniju ''Zadrugu 5''.

U svom domu Dragojevići poseduju: luksuzni dnevni boravak, kuhinju sa ugradnim elementima, raskošnu spavaću sobu, garderober, veliki vrt i garažu, a Dalila je vlasnica i ličnog garderobera - što je san svih žena.

Tema zajedničke kuće se često potegne u Zadruzi, budući da će neko od njih dvoje morati da se odrekne ove luksuzne oaze mira nakon rijalitija, ukoliko dođe do zvaničnog razvoda braka, a oni su pre nekoliko dana izjavili da će im najteže pasti pitanje njihovog kućnog ljubimca Tedija.

- Kuća koju smo napravili, tu su najlepše uspomene. Svaku pločicu smo kupovali zajedno. Kad bude došlo do te situacija, treba ostati ili da on živi tamo, po mom mišljenju. Ja ne planiram u tu kuću da se vraćam... Planiram da mi bude vikend atrakcija, kad želite da pobegnete od buke. Ne bih mogla da živim tamo i provodim vreme u toj kući. Nije to uzmi slike i skloni do zida, sve je uspomena - rekla je Dalila pre nekoliko dana u emisiji ''Pitanja gledalaca''.

Kako izgleda dom Dragojevića detaljnije pogledajte u video-prilogu u nastavku teksta:

Autor: M.M.