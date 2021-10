PONOVO VLADA MIR! Dalila i Car se pomirili u izolaciji u nežne dodire i zagrljaje, pali i POLJUPCI?! (VIDEO)

Vratili se na staro!

Rano jutros je došlo do žestoke svađe između Dalile Dragojević i Filipa Cara. Ovaj zadrugar je zamerio Dalili što sedi na dve stolice i što jasno ne kaže ljudima ko je u njenom srcu, Dejan ili on. On takođe smatra da Dalila nije fer je Dejanu daje lažnu nadu. Nakon vike i dreke, uspeli su da nađu zajednički jezik.

Dalila i car su se ponovo smestili u krevet, gde je on počeo da je grli i mazi.

Više puta je svoju glavu približio njenoj i činilo se kao da su se krišom ljubili. Car je pokušao i da poljubi Dalilu javno, ali ga je ona odbila.

Ne možeš - rekla je ona.

Daj da te polj... - rekao je Car.

Ne, nemoj da dramiš, molim te - odgovorila je ona, a Car je nastavio da je grli.

Autor: M. P.