ESTRADA HRLI KOD POZNATE VRAČARE NA SKIDANJE CRNE MAGIJE: Priča se da SVE POGAĐA, ona ne bi otišla ni u ludilu, a njemu je PREDVIDELA OVO!

O ovome ne pričaju javno!

Estrada i vračare se često povezuju zajedno, a kako jsu mediji ranije pisali, jedna gatara kod Sopota imala je najviše posla. Kod nje je odlazio sam vrh estrade jer, kako kažu, sve pogađa.

U pitanju je vidovita baka znana kao Savka (pravo ime i prezime poznato redakciji), koja je nadaleko čuvena po skidanju crne magije i koja je zbog svojih moći cenjena i kod "kolega".

Njene sposobnosti među muzičkim zvezdama i zvezdicama pročule su se kad je jednoj pevačici rekla da će Aca Lukas, koji inače ne ide kod vračara, desetak dana ranije morati da otkaže nastup u Ohridu, koji je bio zakazan za 1. avgust. Kad se to i dogodilo, više njenih bliskih koleginica pohrlilo je kod Savke. Prognoze, nažalost, nisu bile ohrabrujuće - ona je svima rekla da će estrada početi opet da funkcioniše kako treba tek na proleće sledeće godine, a jedna pevačica zamalo nije zaplakala kad je saznala da je prva tezga čeka tek za devet meseci! Jedna njena drugarica, koja je tek namerila da postane velika zvezda, dodatno se iznervirala jer joj je vidovnjakinja rekla da će morati da batali pevanje i posveti se privatnom biznisu, dok je druga pala u depresiju jer je čula da će oboleti.

A kako je dotična svima pogodila neke detalje iz prošlosti za koje samo one znaju, sve su joj poverovale, pa sad pola estrade čeka na svoj termin za proricanje. One koje su imale iskustva s njom kažu da Savka ne gleda ni u karte ni u pasulj, nego pri samom pogledu na osobu koja je došla pogodi šta je muči, ali i šta je očekuje.

REAGOVANJA

Lepa Lukić: Kod vračare ni u ludilu

- Ja kod vračare me bih otišla ni u ludilu. Te koleginice koje idu, bolje da čuvaju zdravlje. Pa, šta je sad? Zar se same nisu hvalile kako zarađuju, privređuju, a sad idu da im vračara kaže kad će početi da rade. Valjda su se naradile dosad. Ja se time ne bavim, a one neka idu, pa neka ih tamo lažu i mažu - smatra kraljica narodne muzike.

Neša Tvins: I ja sam predviđao budućnost

- Mislim da ima ljudi koji su prozorljivi. Verovatno tu ima i onih koji lupetaju i uzimaju pare. I ja sam nekad bio prozorljiv. Često kad sam sedeo u kafiću i gledao kroz prozor kako ljudi prolaze i zapažao neku zgodnu ribu, odmah mi se pojavi vizija da može da nadrlja kroz život od opasnih muškaraca, pa dobijem taj osećaj da sam dužan da joj spasem život.

Autor: M.M.