'TATA ZBOG INFARKTA NE MOŽE DA GLEDA MOJE BORBE' Iskreno priznanje Milice Mandić o porodici i suprugu: Teško to podnosi, šok mu je

O sportskim uspesima Milice Mandić, naše reprezentativke u tekvondu i dvostruke olimpijske šampionke, mnogo se zna, ali ne i o njenom privatnom životu, o čemu je govorila prilikom jednog TV gostovanja.

- Učena sam da guram napred i da ne odustajem. Nisam ni sanjala, ni razmišljala dokle ću dogurati, već sam se trudila da me slava i uspeh ne iskvare. Potičem iz skromne porodice kojoj novac nije prioritet, već da se volimo i podržavamo - istakla je Milica, pa dodala da joj roditelji strahuju kada ima borbe:

Mama kao mama, uvek brine da me neko ne povredi, a tata ne može da gleda moje borbe. Imao je infarkt 2009. godine i ne sme da se uzrujava, zato izbegava da prati mečeve. Sada je gledao samo finale OI u Tokiju, jer je tu već bilo lakše, znalo se da imam obezbeđenu medalju. Ali je tokom polufinala sedeo ispred prostorije u kojoj su svi pratili moju borbu i samo čekao da čuje rezultat.

Naša najtrofejnija sportiskinja osvrnula se i na vezu sa kolegom Markom Đuričićem, kome je izgovorila sudbonosno “da” pre mesec dana. Ona se prisetila kako se zaljubila u supruga.

- Marko je došao u tekvondo klub zbog mene, on trenira taj sport od 2008. kada nisam ni znala šta je tekvondo. Uvek priča kako je došao i video mene i to mu je bio šok, jer sam ja baš tada osvojila medalju u Londonu. Tu nas je moj trener Gale upoznao. Za mene je on bio dečko koji je fin i kulturan i lep, ali nisam razmišljala o njemu kao o nekome u koga bih mogla da se zaljubim. To je prosto bio period kad mi je sve bilo novo, nisam znala šta hoću, jer sam odjednom od anonimusa postala popularna. Tako da nisam obraćala pažnju na taj segment svog života. Ali, on je bio uporan, stalno me je zvao da izađemo i ubrzo sam videla da je on pravi dečko za mene po svemu - iskrena je Milica.

