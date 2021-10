HIT PRIČA FOLK PEVAČA Na svadbi zgrnuo 110.000 MARAKA BAKŠIŠA: Gosti su nam bacali pare, jedva smo ih izbrojali

Ovo nikada neće zaboraviti!

Era Ojdanić aktivno se bavi muzikom već pet decenija, a i dalje pamti svadbu u Ritopeku, gde je dobio najveći bakšiš u životu.

- To je bilo 1975. godine. Te godine sam snimio pesmu "Oženjen sam, kao momak živim". To je takav megahit bio, i do dan-danas je ostao. Te godine je jedan Milan, veliki gazda iz Ritopeka, ženio dva sina istog dana. Ja sam tada žario i palio Jugoslavijom, tako da je on došao kod mene i mi se pogodimo za svadbu, za tri dana - momačko veče, dan svadbe i sutradan. Ja sam imao i prvo najmodernije ozvučenje tada. Narod se toliko veselio, bacali su pare... Kad smo se prebrojali na kraju, 110.000 maraka. Bilo nas je desetak muzičara. Odmah posle toga, nas četvoro je otišlo u jednu auto-kuću i kupili smo nove "kečeve" - otkrio je Era.

U sećanju za ceo život će mu ostati i situacija kada ga je jedan fan nasamario pred dupke punim Domom sindikata.

- Godine 1981. imao sam solističke koncerte u Domu sindikata, sedam dana zaredom. To je bio pečat moje karijere. Tu su bili i jedan momak i devojka u loži, ja treba da izađem na scenu u nošnji, a oni gledaju u mene zbunjeno. Orkestar već počeo da svira foršpil, ja ne mogu da počnem da pevam jer vidim da su se ovi zapanjili. Ne znam šta se događa, a dečko mi je samo rukom diskretno pokazao da mi je otkopčan šlic. Tad sam se okrenuo ka orkestru da se namestim, vidim šlic zakopčan. Okrećem se ka dečku, a on sa devojkom umire od smeha! Kako su napravili foru i zeznuli me. Ja ću se sećati toga i kad budem umirao - prisetio se folker.

