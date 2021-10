SKANDAL! Prvo oglašavanje srpske misice nakon što je OSRAMOTILA NACIJU pokazavši albanskog dvoglavog orla: Nadam se da me razumete, ali...

Ovo je njeno objašnjenje!

Potez srpske misice Valentine Petrović u Šarm el Šeiku, na Izboru za mis interkontinetal, razbesneo je naciju. Valentina, predstavnica naše zemlje, pozirala je sa misicama Albanije, Crne Gore i tzv. Kosova pokazivajući albanskog, dvoglavog orla!

Valentina su zbog ovog poteza najstrašnije osudili na društvenim mrežama, odakle je fotografija dospela i u domaće medije, a ona je osetila potrebu da se oglasi povodom ovog skandala i objasni kako je došlo do toga da, kao predstavnica Srbije, pozira pokazivajući simbol tzv. velike Albanije.

- Želim javno da se oglasim povodom slike koja kruži na društvenim mrežama! U naletu auforije povodom žurke bila sam pozvana da se fotografišem, velikom brzinom sam stala pored devojaka i devojke su mi u euforičnoj brzini nameštale ruke kako da stanemo - započela je Valentina svoje pravdanje.

Nisam imala nikakvu lošu nameru, to je bio trenutak nepromišljenosti i glupa spontanost. Želim da se izvinim pripadnicima svoje nacije, narodu sa Kosova i Metohije, mojoj kompaniji, mojoj porodici koji su zbunjeni zbog nastale fotografije i moje nepromišljenosti i upadanja u zamku tuđe loše namere.

- Ja volim i bodrim svoju državu i njene vrednosti. Naša država je jedini simbol koji nosim u srcu. Jednostavno, nisam razmišljala kada je došlo do ovog čina. Jako, jako mi je žao - zato, pored dubokog izvinjenja, donela sam odluku da od organizatora tražim dozvolu da napustim takmičenje i tim činom olakšala sevi trenutni pritisak koji nosim. Baš se kajem, ali prosto to se nepromišljeno desilo. Teško mi padaju sve poruke i kritike, ali šta reći osim - u pravu ste i izvinite. Nadam se da ćete me razumeti - napisala je Valentina.

