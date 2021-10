'TRPEO SAM PSIHIČKO I FIZIČKO NASILJE' Šok detalji iz života Marka Đedovića - istina o njegovim roditeljima, odrastanju i traumama koje i danas pamti

Kad god čuje ime i prezime jedne žene, stara slika iz detinjstva mu je pred očima.

Marko Đedović jedan je od najistaknutijih učesnika "Zadruge". U malom prstu ima sve informacije o privatnim životima drugih zadrugara, međutim o njegovom se malo toga zna. On je u jednom intervjuu otvorio dušu i progovorio o svom detinjstvu, odrastanju, ali i detaljima u koje javnost do sada nije bila upućena.

- Mama i tata su se dugo lečili da bi mogli da dobiju decu. Zato su mene dosta razmazili, a posledice toga su i dan-danas vidljive. Često umem da kažem da sam savršen, jer su moji roditelji tri godine osmišljavali kako ću izgledati. Po meni se vidi koliko su deca dobijena iz ljubavi lepo vaspitana, a ne kao ona koja su rođena tako što se nekome 'omaklo'...

Detinjstvo je proveo u Čačku i za taj grad vezuju ga samo lepe uspomene.

- Imao sam divno detinjstvo i lep odnos sa ocem i majkom sve vreme dok smo živeli u Čačku. Nisam bio ljubomoran kada sam posle godinu i po dana dobio sestru Jovanu, koju svi neizmerno volimo. Bio sam tvrdoglavo dete i dva puta su me roditelji istukli kao konja. Prvi put kada me je mama poslala da učim tablicu množenja, a ja sam legao i zaspao. Probudila me je i poslala da uberem prut kojim će me tući i lepo me je njim išibala - priča Đedović.

Druge velike batine dobio je dok je pohađao muzičku školu:

- Imao sam jezivu profesorku klavira, Radmilu Trifunović. Kada bih pogrešio note, ona bi mi preko prstiju zatvarala poklopac klavira. Terala me je da vežbam po ceo dan, vršila je nada mnom psihičko i fizičko nasilje. Nikad neću zaboraviti kako me je gađala kredom i uvrtala mi uši, baš me je maltretirala. Ćutao sam i trpeo dokle god sam mogao. Godinu dana sam išao u muzičku školu i onda sam se zbog nje ispisao.

Đedović je svojevremeno igrao i fudbal, ali ga za taj sport ne vezuju lepe uspomene.

- Sa šest godina sam igrao fudbal, ali sam pao i slomio ruku. Od tada ne igram, a i ne pratim fudbal. Stalno pričam kako su mi čudni ti gologuzijani koji trče za loptom i zarađuju milione. Od sportista samo Novak Đoković zaslužuje milione - smatra Marko.

Imao je veliku želju da upiše gimnaziju, ali se na nagovor roditelja opredelio za medicinu.

- Upisao sam školu u Kraljevu, smer zubotehničar. Morao sam svakog jutra da ustajem u pet da bih iz Čačka stigao u školu. Putovao sam autobusom sat vremena i posle dva meseca sam rekao mami da mi se smučilo i da neću više da idem u Kraljevo. Nakon toga sam se prebacio u Čačak na opšti medicinski smer, koji sam i završio - kaže Marko.

