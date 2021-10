NAKON SINOĆNJE DRAME U ZADRUZI, oglasila se Ana Korać! Zgrožena ponašanjem nesuđene jetrve: Ne znam odakle joj želudac za ovo što radi! AUUU!

Region bruji o krahu braka Dejana i Dalile Dragojević, koja je otpočela emotivnu vezu sa Filipom Carom u "Zadruzi", a svoje mišljenje o najkontroverznijem ljubavnom trouglu za Pink.rs iznela je i Ana Korać, bivša učesnica "Zadruge".

Kako komentarišeš dešavanja između Dalile, Cara i Dejana?

- Meni je tu žao Dejana, ja njega, iskreno, ne mogu da gledam. Pratila sam juče onu igricu sa parovima, baš mi je bilo teško. Jako mi je žao njega, iskreno, ne znam šta bih rekla. Ne znam odakle joj želudac, da tako nešto može da radi, a do juče su bili u velikoj ljubavi... Ne znam šta je u njenoj glavi, niti kako može, ne shvatam! Meni je žao njega, a on mi nije ništa, stranac jedan običan, a ne ovo... Voleo ju je više od sebe. A za ovo dvoje nemam komentar, baš su mi onako... Bljak!

Dalila je javno ostavila Dejana, rekla da je sada slobodna žena, da više nije u braku... I otpočela je vezu sa Carem. Jesi li to očekivala?

- Nisam očekivala, mislila sam da se sprda, da je sve to igra. Međutim, kako je to otišlo dalje, naravno da se zaljubila. Zaljubila se toliko da ne vidi prst pred okom! Ali opet... Šta, kao, nije u braku?! Pa naravno da je u braku, sa čovekom je tu i dalje, on jadan nosi onaj prsten... Njega mi je najviše žao. To je prevara, vara ga na njegove oči! Odvratno, odvratno, odvratno! Mogla je bar da sačeka, da mu kaže da se ohladila, da ne ide više, a ne da se preko noći smuva sa novim frajerom. To mi je odvratno, ja za to ne bih imala srca, to da uradim... Da ga varam, a on da pati. Ovo je prevara, ona je udata, a ne slobodna žena.

Kakvo mišljenje posle svega imaš o Dalili? I hoće li je Filip u nekom trenutku ohladiti od nje?

- O njoj nemam nikakvo mišljenje. Verovatno je i sama očekivala da će sve ovo da se desi. Ugušio ju je taj brak, dosadno joj je bilo... I ugojila se, nigde nije išla, samo je jela i spremala ručak, ko neka baba od 80 godina. Ovo njoj prija, to je ona, samo je čekala da nešto ovaj mučenik uradi... A ništa nije ni uradio! Nego se setila poruka od pre 4 godine i kao:"Šta si ti radio pre 4 godine?"! Koga briga šta je radio?! I da je radio, prešla si mu preko toga, nego se sad baš setila! Samo je tražila razlog da sve svali na njega! Jadan, mučenik, toliko mi ga je žao da ne znam šta bih rekla. A Filip će je izgustirati čim bude ušla neka druga koja mu se bude svidela, biće - Dalila, pa-pa! Ali, naj*baće on tu.

Budući da si upućena u prilike, hoće li se Dejan okrenuti ka svojoj porodici posle ovoga, ili ih je precrtao za sva vremena?

- Ovo je najteže pitanje. To samo on zna, ali mislim da hoće. Ne odmah, trebaće mu vremena da porazmisli o svemu i da vidi ko je uz njega, ako izađe sam. Ko zna šta će se tu još izdešavati. Stvarno bih volela da se vrati kući, da budu konačno normalna porodica jer znam koliko ga vole svi. Davidova mama, David, sestra, baka... Ne da ga vole, nego samo pričaju o njemu. Ja bih stvarno volela da se nekako pomire.

Autor: D.T.