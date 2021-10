HANDANOVIĆ OTKRIO NEPOZNATE DETALJE O BLISKOJ PRIJATELJICI MARINI TUCAKOVIĆ: Govorio o spisku dužnika, a spomenuo i njenog sina Laću!

Handanović je stavio tačku na tu priču i rekao da je poslednji tekst koji je Marina napisala bio za Sašu Matića.

Danas se navršava 40 dana od smrti Marine Tucaković. Damir Handanović, Marinin saradnik i prijatelj je ispričao kako je došlo do njihove saradnje koja se kasnije razvilo u prijateljstvo.

- Marina i ja smo bili pre svega veliki prijatelji, pa onda saradnici. Kad sam počinjao da se bavim ovim poslom ona me je prepoznala, čula je da dobro komponujem i pozvala me je. Našli smo se u radionici kod njene kuće, sačekalo me je dosta mačaka i milo lice Marine. Marina je pravila karijere, bio sam u velikoj tremi ali i energičan da pokažem kakav sam kompozitor. Kad imaš tako dobrog tekstopisca, pesme zvuče mnogo bolje. Drago mi je što živim u njenom vremenu. Hvala joj, verovatno nas gleda sa neba i kaže "Pa dobro, Pakistanac, lepo si ispričao", tako me je zvala, Pakistanac. Nedostaje mi moja Marina, mnogo težak period - rekao je Handanović.

Otkrio je da će Marinu pamtiti kao velikog prijatelja, gostoprimstvu i ženu koja je živela punim plućima.

- Pamtiću je kao velikog prijatelja, kao normalnu osobu koja je volela da kuva, sprema, da živi život punim plućima i mislim da je Marina sinonim za pozitivu i posebnost. Kod Marine se najbolje jelo, najbolje je spremala guščiju paštetu, lososa, volela je mediteranske stvari. Kod Marine nikada nije postojala kafa, samo kapućino i džin tonik - ispričao je Damir.

Handanović smatra da ne postoji tekstopisac u Srbiji koji može da parira Marini.

- Marina nema naslednika. Njen sin dobro piše pesme, i ja ću sarađivati sa njim ako bude želeo. Ima dosta talentovanih ljudi poput Bilje Spasić, Tomice koji rade super svog posao. Ali neće biti onog začina koji je imala Marina. Nastavićemo da radimo u sećanju na nju - kaže Handanović.

Milan Laća Radulović najavio je da će nakon 40 dana od smrti njegove majke izneti sve estradne tajne, ko je sve od pevača ostao Marini dužan veliki novac za tekstove, zbog kojih ih je ona zvala neposredno pred smrt i molila ih da dug vrate njenoj porodici.

- Ne znam ko treba da se boji, nisam nikome dužan niti je neko meni dužan. U medijima može svašta nešto da se pročita i nije sve tačno. Ako je Laća rekao, verovatno on zna, ja ne znam - ogradio se Handanović, pa potom i otkrio da li je u kontaktu sa Laćom i Futom.

- Sa Laćom sam u kontaktu, ali sa Futom sam bliži. On je moj idol godinama već i jedan od najboljih kompozitora. Od njega može dosta stvari da se nauči, on je jedini koji je mene prihvatio kao drugog kompozitora. Laća je trenutno na putovanjima, stiže u Beograd pa da vidimo kako ćemo dalje - rekao je Damir.

Mnogi pevači su objavili ili najavili nove pesme koje je Maria pisala. Za sve numere je u medijima pokrenuta kampanja u kojoj se tvrdi da je svaka, zapravo, poslednji tekst koji je Marina napisala.

Handanović je stavio tačku na tu priču i rekao da je poslednji tekst koji je Marina napisala bio za Sašu Matića.

- Ne znam što se to dešava i što se to radi. Ako imaš dobru pesmu, ne može te niko zaustaviti. Znamo se svi iz posla, i molim ih da se to ne radi. Poslednji tekst koji je Marina pisala je za Sašu Matića i to je to, ne treba ništa epohalno da se radi - rekao je Handanović.

Autor: M.K.