NAKON INCIDENTA SA SORAJOM U SKOPLJU, oglasili se vlasnik i obezbeđenje kafane! Tvrde da su morali da je IZBACE zbog OVOGA!

Vučelićevoj se ovo neće nimalo dopasti!

Prašina koja se podigla zbog Soraje Vučelić i njenog dečka, koji su prošlog petka izbačeni iz kafane u Skoplju, ne stišava se. Najpre se za medije oglasila starleta, koja tvrdi da je ona napustila kafanu zbog vlasnika koji joj je prišao i rekao da Srbi nisu dobrodošli u njegov ugostiteljski objekat jer tu izlaze samo Albanci.

Međutim, našoj redakciji se javio upravo Ilija, kog je Vučelićeva optužila za nacionalizam, ali i članovi obezbeđenja Ado i Budo, koji su joj prišli i naložili da zajedno sa partnerom napusti kafanu, u prilog čemu svedoči i snimak.

- Nije tačno da smo mi protiv braće i sestara iz Srbije. Naprotiv! Tu noć je bilo mnogo ljudi iz vaše zemlje. Gajimo saradnju i drago nam je kada nam dođu gosti iz svih krajeva Srbije. To što je ta starleta izjavila je nebuloza. Jasno je da joj je cilj da prebaci loptu, kao što uostalom žene tog tipa i rade. Najkulturnije smo ih zamolili da izađu iz lokala zbog nedoličnog ponašanja. Kod nas nema nepoželjnih gostiju, ali neki kodeksi ponašanja moraju da se znaju. Uostalom, na snimku se vidi da im je konobar ljudski prišao i zamolio ih da napuste našu kafanu - kaže Ilija.

Isto su potvrdili i braća Ado i Budo, koji su je i izbacili. - Takvo nekulturno ponašanje jedne žene nismo videli, a imali smo razne slučajeve. Ova se razmeće nekim bogatstvom po društvenim mrežama, a onda u kafani neće da plati račun. Hvali se da je poznata, a ponašanje nikakvo. Da ovaj objekat, gde radim kao obezbeđenje. nije od renomea, ne bi ona ni dolazila. Naši gosti su ugledni ljudi iz svih sfera ljudskog društva, nikada niko nije doživeo neprijatnost ko ume da se ponaša. Ta žena je ispraćena, da ne kažemo izbačena iz kafane, i to je jedina istina - kaže Budo. Sa druge strane Soraja i dalje tvrdi suprotno:

- Nije desilo ništa od navedenog, nije došlo baš do nikakvog napuštanja lokala poput "izbacivanja". Bila sam u društvu prijatelja iz Srbije bilo je veliko društvo, a ne u društvu dečka. Vlasnik jeste prišao da nas ugosti međutim shvativši da su gosti iz Srbije rekao je jako neprijatnu stvar, a to je da Srbi inače nisu dobrodosli kod njega u lokal jer su oni svi Albanci, citiram njega. Čim sam to čula lepo i staloženo sam rekla društvu da ne želim da sedim nigde gde moje društvo nije poželjno, a najmanje želim nacionalisticke ispade bilo koga jer ja putujem po celom svetu i nikad ništa slično nisam čula ni doživela. I da ne zaboravim to naricanje koje se čuje na kraju snimka koji je inače vlasnik lokala snimao i kukao "Ajde idite" a ne gosti, valjda je preplakao noć što sam otišla - zaključuje ona.

