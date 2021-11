'HTEO JE DA ME UDARI' Neda Ukraden o bolnom trenutku kada je muškarac na nju digao ruku: Mislio je da ga varam...

Tada je odlučila da žrtva bilo kakvog nasilja nikada neće biti.

Neda Ukraden priznala je u jednom intervjuu da je svojevremena bila potencijalna žrtva nasilja. Naime, njen nekadašnji partner pokušao je da je udari, te je rešila da odmah preseče, jer nije želela da trpi ni psihičku, ni fizičku torturu.

- Bilo je pokušaja, do duše pravdalo se to većom količinom alkohola. A šta ga je izazvalo? Pa ljubomora i vlastita sujeta. On se čovek osetio ugroženim, mislio da ja njega pravim budalom, da ga varam ili da nekog drugog gledam - ispričala je Neda.

Ona je rekla da pravdanje partneru nikada ne može i ne treba da bude opcija i da upravo to vodi ka samom kraju.

To "majke mi, nije istina" i slično, ma, nikad u životu! Kad jednom počnete da se izvinjavate i da ubeđujete nekog gotovo, kraj samopouzdanja, kraj srećnog života. Vi ćete biti stalno krivi, osetićete grižu savest što niste došli ranije, što se niste javili da kasnite. Ma, dajte molim vas! Još sad treba da se pravdam što mi je neko pomogao, kad sam došla i da li me je i ko pogledao - odsečno je rekla Neda.

Autor: D.T.