Katarina Radivojević (42) priznala šta je radila kod 'plastičara' - ljudi su iznenađeni!

Katarina Živković godinama je važila za jednu od najlepših srpskih glumica, a prilikom jednog TV gostovanja priznala je da ni ona nije "prirodna" u potpunosti, već da je i ona pobornih sitnih estetskih korekcija.

Pomalo radimo botoks, toliko da i dalje mogu da se namrštim jer to moram zbog posla. Slažemo se da je manje - bolje. Tretirali smo celo čelo i malo oko očiju, bore smejalice. Ja imam 42 godine i to je nešto što se vidi. Imam izuzetno svetle oči i škiljim, pa kada se leto približi kraju, vidi se poneka bora viška. On mi tada kaže: Krenula je bora. Tada dodamo botoks, ako ništa ne snimam. On je veliki esteta i veliki profesionalac, i ume to da uradi na pravi način – rekla je Katarina, koja kaže da druge stvari na svom licu nije imala potrebu da menja.

- Nije bilo potrebe da nešto menjam. Razumem devojke kojima intervencije daju samopuzdanje, ali to bi trebalo da se uradi sa merom i ne bi trebalo preterivati. Moje iskustvo je pokazalo da žene koje puno toga menjaju na sebi, to rade jer nisu sigurne same sa sobom. I to mi je u redu, ako im to pomogne da dobiju samopouzdanje. Kada biste videli mog tatu bilo bi vam jasno da su moja usta prirodna, a bilo je prozivki po tabloidima da sam ih radila. On je ostario ali i dalje ima ta usta. Nisam čak ni zube izbeljivala zube. Razlika u odnosu na moje dvadesete je u tome što tada nisam morala da čim ustanem dvadeset minuta u parteru radim vežbe za leđa. Imam išijas koji je iz akutnog prešao u hronični pa moram svakog dana da radim vežbe, ali s njima mi je život lepši, lakši i manje bolan. Moja nega podrazumeva samo kremu, ništa specijalno. Volim japansku kozmetiku. Redovan san je takođe važan za izgled i trudim se da uvek spavam osam sati.

Autor: pink.rs