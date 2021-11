NAJLUKSUZNIJA U SELU! Ovo je kuća Dalile i Dejana, koju će njen otac prepisati zetu - majstori napustili radove, sada je pustoš (FOTO+VIDEO)

O ovom stambenom objektu često se priča i za crnim stolom Bele kuće!

Iako su i dalje zajedno "na papiru", Dalila i Dejan Dragojević stavili su tačku na svoj brak posle samo nekoliko nedelja provedenih u "Zadruzi", budući da je ona prevarila svog supruga pred milionima gledalaca s Filipom Carem, s kojim je sada u vezi.

Dalilin otac, Husa Mujić ogorčen je na ćerku zbog ovog postupka, a sada je za medije otkrio da je na strani bivšeg zeta i da za Dalilu ne želi da čuje zbog preljube. Dalila i Dejan pre "Zadruge" živeli su u kući u mestu Gornji Šepak, u Bosni i Hercegovini, gde su napravili dom na zemlji njenog oca. Oni su je opremili po najnovijim standardima, kako su želeli. Samim tim, u ovom selu, njihova kuća važi za jednu od najluksuznijih. Inače, ovde su do skoro bili majstori, koji su napustili radove.

Međutim, Dalila više neće moći da živi u njoj, kako je njen otac otkrio, ova nekretnina biće prepisana upravo Dejanu.

- I ne treba da se vraća. Šta će se vraćati? Gde ga se vrati? Sa onim Filipom da se vrati? Ovde ne može živeti, tu Dejan živi sad - rekao je Huso.

- Njemu treba kuća. On je uvek dobrodošao i njemu će biti prepisana. Ja ću njemu prepisati. Tu je kuću on pravio sa njom, a on posle neka sa njom radi šta hoće. Ja ću je prvo njemu prepisati, a on može posle da je baci, zapali... Šta god hoće sa njom. Ja ga izdati neću, Dekija.

