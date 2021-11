'MAJKA MI JE UMRLA NA POROĐAJU, MAĆEHA ME SMESTILA U DOM' Dalila ima polusestru, nemaju nikakav kontakt, a ovo je njena ispovest: Da je htela, zvala bi me

Potresno!

Domaću javnost ne prestaju da intrigiraju priče iz života Dalile Dragojević, učesnice "Zadruge". Ogromnu prašinu, nakon njene javne preljube u "Zadruzi", podigla je ispovest njenog oca Huse Mujića, ali i njene polusestre Emine Mujić. Ona je pre četiri godine govorila o porodičnim zavrzlamama i odnosu sa Dalilom.

- Ja sam osoba koja je prošla kroz pakao zbog odluke mog biološkog oca i maćehe da me smeste u dom za nezbrinutu decu! Bole me laži koje se izjavljuju, a pritom se pominjem i ja. Tačno je sve što je Dalila izjavila da mi je majka umrla na porođaju i da sam završila u domu za nezbrinutu decu, međutim, nije tačno da njenu majku Eminu to boli ceo život jer ona je ta koja nije želela da se brine o meni i kojoj sam bila smetnja i teret! Iako sam biološkog oca imala sve vreme, a imam ga i sada, završila sam kao usvojeno dete. Tvrdim i stojim iza toga da je to što se odigralo sa mnom razlog zbog kog se moj otac razveo od Emine, a kasnije je utehu pokušao da pronađe u veri. Poslednjih godina odlično živim, pronašla sam svoj mir, Nemačka mi pruža sve, ali nemiri iz prošlosti i sve što sam doživela u domu, nikada me neće napustiti. Dalila je mogla da me kontaktira da je htela - izjavila je Dalilina polusestra pre četiri godine uz insistiranje da se njen identitet ne otkriva.

