Nakon glasina da je napravila HAOS u kući Darka Lazića, oglasila se Marina Gagić: Otkrila istinu o INCIDENTU!

Iznela svoju stranu priče!

Nakon priča da je bivša verenica Darka Lazića, Marina Gagić, sa kojom ima sina Alekseja, napravila haos u pevačevoj porodičnoj kući u Brestaču, Gagićeva se oglasila, te otkrila šta se zaista desilo.

- Nije istina da je došlo do incidenta u porodičnoj kući Darka Lazića u Brestaču kao ni do toga da je došlo do bilo kakve svađe. Sve što je navedeno je čista izmišljotina - rekla je Gagićeva.

Prema pisanju medija, nedavno je Lazić otišao u Brestač i navodno zamolio Marinu da mu dovede sina kako bi sa njim proveo nekoliko sati na šta je ona pristala. Međutim, nakon što je ostavila dete kod pevača, Marina je navodno saznala da je u Brestaču i Barbara, zbog čega je navodno napravila skandal, a sada je Marina demantovala ove navode.

Autor: M.K.